Stefan Kraft ujawnia. Oto "przepis" na triumf w Turnieju Czterech Skoczni

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, co dla fanów skoków narciarskich oznacza tylko jedno - to czas zacząć odliczać dni do rozpoczęcia kolejnej już edycji jednej z najbardziej prestiżowych imprez w Pucharze Świata, a mianowicie... Turnieju Czterech Skoczni. Po raz pierwszy od dawna wiele wskazuje na to, że tym razem reprezentanci naszego kraju nie będą faworytami do zdobycia Złotego Orła, nie będą też prawdopodobnie liczyć się w walce o czołowe lokaty podczas konkursów w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera bowiem w ostatnich tygodniach mierzyli się z wielkimi problemami i raczej niewiele wskazuje na to, aby w przeciągu tygodnia mieli powrócić do formy prezentowanej przez ostatnie lata.