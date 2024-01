Stefan Horngacher dolał oliwy do ognia po TCS. Wbił szpilę Kobayashiemu

Niemcy po raz pierwszy od 22 lat mieli realne szanse na to, aby ich reprezentant wygrał Turniej Czterech Skoczni i sięgnął po prestiżowe trofeum. Z początku Andreas Wellinger nie miał sobie równych, po niemieckiej części turnieju był nawet liderem klasyfikacji generalnej tej imprezy. Ostatecznie jednak 28-latek stracił prowadzenie na rzecz reprezentanta Japonii, Ryoyu Kobayashiego . Gwiazdor pochodzący z kraju kwitnącej wiśni po raz trzeci w karierze sięgnął po Złotego Orła. Po raz pierwszy w karierze turniej ten jednak wygrał... nie wygrywając ani jednego konkursu w ramach tej imprezy.

Stefan Horngacher: "Turniej Czterech Skoczni powinien odbywać się w Japonii. Kobayashi poczułby wtedy presję"

Po zakończeniu niemiecko-austriackiego turnieju głos zabrał wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, któremu szansa na zdobycie prestiżowe trofeum w ostatniej chwili uciekła sprzed nosa. Przyznał on, że Ryoyu Kobayashi zdecydowanie zasłużył na wygranie 72. edycji Turnieju Czterech Skoczni.

Ryoyu spisywał się niesamowicie dobrze, pewnie i tak bym go dzisiaj nie wyprzedził. To mnie jednak trochę denerwuje. Podsumowując, trzeba przyznać bez zazdrości, że Ryoyu jest cholernie dobrym skoczkiem narciarskim i radzi sobie najlepiej

Nieco inne zdanie na ten temat ma trener niemieckiej reprezentacji, Stefan Horngacher. Austriacki szkoleniowiec nie krył wściekłości po tym, jak trofeum trafiło w ręce japońskiego gwiazdora. W rozmowie z niemieckimi mediami nie gryzł się on w język i dość... wymownie skomentował triumf Kobayashiego. Stwierdził on, że Turniej Czterech Skoczni powinien odbywać się w Japonii, aby 27-letni skoczek poczuł, jak ogromna jest to presja, a zarazem odpowiedzialność.