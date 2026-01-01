Partner merytoryczny: Eleven Sports

Spiker krzyczał na skoczni, a Kamil Stoch nie zawiódł. Znowu to zrobił

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

"Kamil Stoch wrócił" - krzyczał spiker na skoczni po skoku naszego wielkiego mistrza w kwalifikacjach do czwartkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia, godz. 14.00). 38-latek oddał bardzo dobry skok i zajął dziewiąte miejsce. Po raz trzeci w tym sezonie zameldował się w tym sezonie w serii punktowanej.

Skoczek narciarski w kasku oraz kombinezonie sportowym z widocznym logo sponsorów, skierowany w stronę aparatu, w tle rozmyte sylwetki innych osób oraz tablica sponsora.
Kamil StochEXPA/JFKNewspix.pl

Kamil Stoch przyjechał na Turniej Czterech Skoczni odmieniony. Znowu było w nim mnóstwo energii, a w konkursie w Oberstdorfie było widać dziecięcą radość.

Z Garmisch-Partenkirchen może nie przywitał się najlepiej, ale za to skokiem w kwalifikacjach zrobił wrażenie. Jego rywalem w parze będzie Ukrainiec Jewhen Marusiak.

Kamil Stoch: Nie czekałem na Nowy Rok. Odpaliłem petardę

Dalej od Stocha w kwalifikacjach skoczyło tylko pięciu zawodników, co już pokazuje, jak dobra była to próba.

- Nie czekałem na Nowy Rok, już odpaliłem petardę - śmiał się Stoch, który dodał z humorem: - Jak się w ostatnim czasie tyle pozjeżdżało ze skoczni, to teraz trzeba nadrobić.

To był dobry dzień. Dwa skoki treningowe też mnie w czymś utwierdziły. Dzięki temu w kwalifikacjach było więcej luzu i pewności co do tego, co mam zrobić. I poszło
dodał.

Stoch przyznał, że dla niego Sylwester i Nowy Rok to są tylko kartki w kalendarzu. On kolejne lata od dawna liczy od początku do końca sezonu. Dla niego to ostatni w karierze taki moment w roku, kiedy jest na skoczni. W przyszłym roku doświadczy już czegoś zupełnie innego. I w tym wszystkim być może nie zabraknie szaleństwa.

Skoro jednak nasz wielki mistrz dalej skacze, to my chcemy też zobaczyć jeszcze odrobinę szaleństwa na skoczni. Dla nas - dziennikarzy - to wielkie przeżycie towarzyszyć legendzie tego sportu w ostatnich jego konkursach w karierze.

Kwalifikacje wygrał Słoweniec Domen Prevc. Najlepszym z Polaków był właśnie Stoch, który zajął dziewiąte miejsce. Kacper Tomasiak był 12., Maciej Kot - 17., a Paweł Wąsek 33.

Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

