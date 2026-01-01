Spiker krzyczał na skoczni, a Kamil Stoch nie zawiódł. Znowu to zrobił

Kamil Stoch przyjechał na Turniej Czterech Skoczni odmieniony. Znowu było w nim mnóstwo energii, a w konkursie w Oberstdorfie było widać dziecięcą radość.

Z Garmisch-Partenkirchen może nie przywitał się najlepiej, ale za to skokiem w kwalifikacjach zrobił wrażenie. Jego rywalem w parze będzie Ukrainiec Jewhen Marusiak.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarską Polsat News

Kamil Stoch: Nie czekałem na Nowy Rok. Odpaliłem petardę

Dalej od Stocha w kwalifikacjach skoczyło tylko pięciu zawodników, co już pokazuje, jak dobra była to próba.

- Nie czekałem na Nowy Rok, już odpaliłem petardę - śmiał się Stoch, który dodał z humorem: - Jak się w ostatnim czasie tyle pozjeżdżało ze skoczni, to teraz trzeba nadrobić.

To był dobry dzień. Dwa skoki treningowe też mnie w czymś utwierdziły. Dzięki temu w kwalifikacjach było więcej luzu i pewności co do tego, co mam zrobić. I poszło

Stoch przyznał, że dla niego Sylwester i Nowy Rok to są tylko kartki w kalendarzu. On kolejne lata od dawna liczy od początku do końca sezonu. Dla niego to ostatni w karierze taki moment w roku, kiedy jest na skoczni. W przyszłym roku doświadczy już czegoś zupełnie innego. I w tym wszystkim być może nie zabraknie szaleństwa.

Skoro jednak nasz wielki mistrz dalej skacze, to my chcemy też zobaczyć jeszcze odrobinę szaleństwa na skoczni. Dla nas - dziennikarzy - to wielkie przeżycie towarzyszyć legendzie tego sportu w ostatnich jego konkursach w karierze.

Kwalifikacje wygrał Słoweniec Domen Prevc. Najlepszym z Polaków był właśnie Stoch, który zajął dziewiąte miejsce. Kacper Tomasiak był 12., Maciej Kot - 17., a Paweł Wąsek 33.

Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Kamil Stoch Daniel Karmann/DPA AFP

Kamil Stoch Philipp Guelland AFP

Kamil Stoch Andrzej Iwańczuk/Reporter East News