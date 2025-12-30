Partner merytoryczny: Eleven Sports

Smutny polski pokój, a w nim Piotr Żyła. Nasz skoczek rzucił cytatem z "Kilera"

Miało być osiem skoków w Turnieju Czterech Skoczni, ale już na wstępie plan Macieja Kota się posypał. Zakopiańczyk przegrał w Oberstdorfie w parze z Pawłem Wąskiem i nie wystąpił w serii finałowej. Po konkursie wszystko skwitował słowami z "Kilera". Był też lekko skołowany tym, co się stało.

Maciej Kot skokiem w kwalifikacjach do poniedziałkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie dał nadzieję na to, że to może być udana impreza dla niego. Zajął w nich 19. miejsce.

W poniedziałek jednak przegrał w parze z Pawłem Wąskiem i nie awansował do drugiej serii. A miał w planie oddać osiem skoków w niemiecko-austriackiej imprezie.

Maciej Kot: Cały misterny plan. Wiadomo co

Pierwsze co sobie pomyślałem po tym skoku, to, że cały misterny plan. Wiadomo co. Jak w tym słynnym klasyku. Taka jest prawda, że ten podstawowy plan nie zostanie zrealizowany. Teraz trzeba szybko się zorganizować i znaleźć odpowiedzi na kilka pytań, by w Garmisch-Partenkirchen skakać normalnie
mówił Kot.

- Nie ukrywam, że kiedy rozmawiam z wami na gorąco, to jestem mocno wkurzony, ale też zdezorientowany. Oglądałem ten skok już na górze. Coś znalazłem, ale nie było w tym tej nurtującej mnie odpowiedzi. Chciałbym zobaczyć zepsuty skok, ale tego nie było widać. Niestety próg nie oddaje energii. Moim zdaniem jest to spowodowane tym, że pozycja podczas samego ruchu na progu nie jest stabilna. Bez stabilnego podłoża energia się gubi. To jest fizyka, której nie da się oszukać. To są naprawdę detale, które odróżniają skok kwalifikacyjny od tego w konkursie - dodał.

    Smutny polski pokój

    Odpadł Kot, fatalnie skoczył z kolei Piotr Żyła. Obaj mieszkają w jednym pokoju, więc po konkursie będzie w nim pewnie smutno.

    - Niestety nasz pokój się nie popisał. Dobrze, że chłopaki dobrze skoczyły w drugiej serii, ale wciąż zastanawiamy się nad tym, gdzie jest te dziesięć brakujących metrów, o które walczymy - powiedział Kot.

    Konkurs w Oberstdorfie padł łupem Słoweńca Domena Prevca. To była pierwsza wygrana zawodnika z tego kraju na skoczni Schattenberg w historii. Podium uzupełnili Austriak Daniel Tschofenig i Niemiec Felix Hoffmann. Początkowo na podium był też Słoweniec Timi Zajc, który jednak został zdyskwalifikowany.

    Najlepszym z Polaków był Tomasiak. On zajął 14. miejsce. Trzy lokaty niżej znalazł się Kamil Stoch, a Paweł Wąsek był 28.

    Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

