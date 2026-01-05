Partner merytoryczny: Eleven Sports

Słoweńcy wykorzystali kulawy przepis. Dodatkowy skoczek wystąpi w Bischofshofen

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

W południe odbyło się spotkanie kapitanów drużyn przed ostatnim konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen (6 stycznia, godz. 16.30). Zaraz po nim opublikowana została lista startowa do kwalifikacji. Uwagę przykuwał fakt, że znalazł się na niej piąty Słoweniec, choć w Innsbrucku startowali w okrojonej kwocie z powodu czerwonej kartki Timiego Zajca.

Zadowolony skoczek narciarski w kombinezonie sportowym i kasku, trzymający narty i wynik kwalifikacji do zawodów Pucharu Świata, z wyraźnie widocznym numerem startowym oraz sponsorami na stroju.
Timi Zajc i lista startowa do kwalifikacji w BischofshofenDaniel Karmann/DPA/AFP/FISINTERIA.PL

Na liście startowej do kwalifikacji przed wtorkowym konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen (6 stycznia, godz. 16.30) widnieje pięciu Słoweńców. Tym dodatkowym w porównaniu do konkursu w Innsbrucku, gdzie mogło wystąpić tylko czterech zawodników tego kraju, jest Rok Masle.

Okrojona kwota startowa w przypadku Słoweńców na konkurs w Innsbrucku wiązała się z tym, że w Garmisch-Partenkirchen czerwoną kartkę otrzymał Timi Zajc. On przez to otrzymał zakaz występu w dwóch kolejnych konkursach.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Słoweńcy wykorzystali przepis, który FIS stworzył z myślą o logistyce. Nie jest on jednak do końca sprawiedliwy

Przepis mówi o tym, że w przypadku czerwonej kartki dla zawodnika kadry, ta traci miejsce w kolejny weekend startowy.

Dlaczego zatem Słoweńcy w Bischofshofen wystawią pięciu zawodników? Okazuje się, że nie robią nic niezgodnego z przepisami, a po prostu wykorzystali kulawy zapis o weekendzie startowym, bo zawody na skoczni Paula-Ausserleitnera są traktowane jak kolejny weekend startowy.

Kulawy z tego względu, że weekend weekendowi nierówny. W Innsbrucku mieliśmy jeden konkurs. W Zakopanem (10-11 stycznia) będą już dwa konkursy, a w Planicy (26-29 marca) nawet trzy. Bez dwóch zdań byłoby o wiele czytelniej i sprawiedliwie, gdyby kara dla zawodnika równała się też karze dla kraju.

- Pobyt na każdej skoczni traktujemy jako oddzielny event. Nie zawsze mamy taką samą sytuację w kalendarzu, w różne weekendy są różne konkursy. Stąd postanowiliśmy o decyzji, aby sankcję dla kadry w postaci redukcji kwoty zawęzić do jednej lokalizacji zawodów. To ma związek również m.in. ze zwrotem środków za pobyt i transport zawodnika - powiedział Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata, w rozmowie z Michałem Chmielewskim z TVP Sport.

To, co mówi Włoch, ma sens i jest rzeczywiście o wiele czytelniejsze dla kadr, natomiast nie do końca jest to czytelne dla kibiców, a przede wszystkim nie jest do końca sprawiedliwe.

Z Bischofshofen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Zobacz również:

Dawid Kubacki
Turniej Czterech Skoczni

Niespodziewane wyznanie Dawida Kubackiego. Zdradza, jak wygląda prawda o skoczkach

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Sportowiec w kombinezonie narciarskim i kasku z goglami stoi na tle banerów reklamowych, trzymając narty obok siebie, otoczony przez innych ludzi w tle.
Timi ZajcPhilipp GuellandAFP
Mężczyzna w średnim wieku ubrany w sportową kurtkę i czapkę z logo FIS, patrzy lekko w górę, tło rozmyte z kolorowymi plamami sugerującymi obecność innych ludzi.
Sandro Pertile, dyrektor Pucharu ŚwiataDANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Skoczek narciarski ubrany w kombinezon startowy, trzymający narty, z numerem startowym i licznymi logotypami sponsorów, stoi na tle trybun podczas zawodów sportowych.
Timi ZajcEPA/ANNA SZILAGYIPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja