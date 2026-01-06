Przed Turniejem Czterech Skoczni wszyscy w Polsce bali się konfrontacji Polaków ze światem w tej prestiżowej imprezie. Powody do optymizmu dawał przed nim tylko Kacper Tomasiak.

Maciej Maciusiak chwalił Kacpra Tomasiaka. Lepszy debiut w historii polskich skoków miało tylko dwóch zawodników

W ostatnim konkursie w Bischofshofen najlepszym z Polaków - po raz pierwszy od sukcesu w lutym 2017 roku w Pjongczangu - był Kot, co było pewną niespodzianką. On zajął 17. miejsce.

Dla Kacpra to był bardzo dobry turniej. Walczył o "10". Szacunek za te jego skoki w Bischofshofen, bo ta skocznia jest inna niż wszystkie, a już od pierwszych treningów dobrze sobie radził. Potwierdził to w konkursie. Oddał w nim jednak dwa różne skoki. W pierwszym wybił się za wcześnie, w drugim - za późno

Lepszy debiut od Tomasiaka w historii TCS zaliczyli tylko Józef Przybyła, który w 1964 roku zajął szóste miejsce, i Piotr Fijas w 1979 roku, kiedy to skończył imprezę na 10. pozycji.

Maciusiak: to był dla nas trudny turniej

- To był dla nas bardzo trudny Turniej Czterech Skoczni. Kosztował nas wiele energii i pracy. Było wiele kombinowania i próbowania. Na pewno dobry występ zaliczył Maciek Kot. Mocno sponiewierany psychicznie jest z kolei Paweł Wąsek. Jego skoki nie wyglądają źle na progu, ale nie ma prędkości najazdowej, a akurat w tym elemencie jest jednym z lepszych w stawce. To znaczy, że jeździ mocno usztywniony. W jego wypadku potrzeba spokoju - dodał.

Maciusiak nie chciał zdradzać składu na konkursy Pucharu Świata w Zakopanem (10-11 stycznia), ale przyznał, że będzie to prawdopodobnie ta sama piątka, która kończyła TCS.

Będziemy mieli jeszcze jeden trening w piątek po południu, na którym będzie też Piotrek Żyła i wtedy podejmiemy decyzję

