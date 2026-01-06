Partner merytoryczny: Eleven Sports

Słaby start Polaków w Turnieju Czterech Skoczni. Błysnął tylko debiutant. Gorzkie słowa trenera

Tomasz Kalemba

To nie był udany Turniej Czterech Skoczni dla reprezentacji Polski. Wyjątkiem była tylko postawa Kacpra Tomasiaka. 18-latek w swoim debiucie był najlepszym z Biało-Czerwonych. Zajął 12. miejsce i to jest najlepszy debiut Polaka w niemiecko-austriackiej imprezie od 1979 roku. I to na pewno są powody do zadowolenia. Chyba jedyne.

Mężczyzna w zimowej kurtce i czapce z polskimi akcentami stoi na tle ścianki z logo LaVita, jego kurtka pokryta jest naszywkami sponsorów sportowych.
Maciej MaciusiakGrzegorz MomotPAP

Przed Turniejem Czterech Skoczni wszyscy w Polsce bali się konfrontacji Polaków ze światem w tej prestiżowej imprezie. Powody do optymizmu dawał przed nim tylko Kacper Tomasiak.

Na szczęście na TCS przebudził się Kamil Stoch, a przebłyski miał też Maciej Kot. O występie: Piotra Żyły, Pawła Wąska i Dawida Kubackiego trzeba po prostu zapomnieć.

Maciej Maciusiak chwalił Kacpra Tomasiaka. Lepszy debiut w historii polskich skoków miało tylko dwóch zawodników

W ostatnim konkursie w Bischofshofen najlepszym z Polaków - po raz pierwszy od sukcesu w lutym 2017 roku w Pjongczangu - był Kot, co było pewną niespodzianką. On zajął 17. miejsce.

Dla Kacpra to był bardzo dobry turniej. Walczył o "10". Szacunek za te jego skoki w Bischofshofen, bo ta skocznia jest inna niż wszystkie, a już od pierwszych treningów dobrze sobie radził. Potwierdził to w konkursie. Oddał w nim jednak dwa różne skoki. W pierwszym wybił się za wcześnie, w drugim - za późno
chwalił Tomasiaka Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków.

Lepszy debiut od Tomasiaka w historii TCS zaliczyli tylko Józef Przybyła, który w 1964 roku zajął szóste miejsce, i Piotr Fijas w 1979 roku, kiedy to skończył imprezę na 10. pozycji.

    Maciusiak: to był dla nas trudny turniej

    - To był dla nas bardzo trudny Turniej Czterech Skoczni. Kosztował nas wiele energii i pracy. Było wiele kombinowania i próbowania. Na pewno dobry występ zaliczył Maciek Kot. Mocno sponiewierany psychicznie jest z kolei Paweł Wąsek. Jego skoki nie wyglądają źle na progu, ale nie ma prędkości najazdowej, a akurat w tym elemencie jest jednym z lepszych w stawce. To znaczy, że jeździ mocno usztywniony. W jego wypadku potrzeba spokoju - dodał.

    Maciusiak nie chciał zdradzać składu na konkursy Pucharu Świata w Zakopanem (10-11 stycznia), ale przyznał, że będzie to prawdopodobnie ta sama piątka, która kończyła TCS.

    Będziemy mieli jeszcze jeden trening w piątek po południu, na którym będzie też Piotrek Żyła i wtedy podejmiemy decyzję
    przyznał szkoleniowiec.

    Z Bischofshofen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Mężczyzna ubrany w sportową kurtkę i czapkę z logo, trzymający narty i rozkładający szeroko ręce przed niebieskim banerem z napisem 'SCHANZEN TOURNEE INNSBRUCK'. Tło tworzy ogrodzenie i fragment ziemi pokrytej resztkami śniegu.
    Maciej MaciusiakGrzegorz MomotPAP
    Kacper Tomasiak
    Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
    Sportowiec w czerwonej kurtce stoi na tle skoczni narciarskiej, wokół rozmieszczone są liczne flagi różnych krajów oraz tablica ze sponsorami. W tle widoczne jest zimowe otoczenie i trybuny z kibicami.
    Kamil StochGrzegorz MomotPAP
    Zawodnik w kombinezonie narciarskim w pozycji najazdowej na rozbiegu skoczni narciarskiej, otoczony sztucznym podłożem oraz śniegiem, w tle widoczne bandy ochronne.
    Maciej KotEPA/ANNA SZILAGYIPAP

