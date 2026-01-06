Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skoki czekają wielkie zmiany? Sandro Pertile tego nie wykluczył, ma zniknąć jedna seria

Bardzo prawdopodobne, że w przyszłym roku zostanie po raz pierwszy przeprowadzony Turniej Czterech Skoczni kobiet i mężczyzn. To jednak może się wiązać z wielkimi zmianami w skokach narciarskich. Ograniczona może zostać lista skoczków w Pucharze Świata.

Jak co roku przed finałowym konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen odbyło się spotkanie mediów z Sandro Pertile, dyrektorem Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Włoch mówił o tym, że w przyszłym roku z pewnością nie będzie wspólnego kalendarza Pucharu Świata kobiet i mężczyzn, choć jeszcze w ubiegłym roku padła taka zapowiedź.

Mniej skoczków w Pucharze Świata i koniec serii próbnej

Pertile odniósł się też do możliwego przeprowadzenia Turnieju Czterech Skoczni wspólnego dla kobiet i mężczyzn.

Nie mogę wykluczyć, że liczba mężczyzn zostanie zredukowana. To obowiązywałoby w całym Pucharze Świata
mówił Pertile pytany o to, jak mógłby wyglądać kalendarz konkursów dla kobiet i mężczyzn na Turniej Czterech Skoczni.

To oznacza, że niemiecko-austriacka impreza stanie się bardziej kobieca, w przypadku mężczyzn bardziej ekskluzywna, skoro będzie mniejsza liczba skoczków.

Prawdopodobnie zmniejszy się też liczba serii, jakie odbywają się na skoczni.

- W najbliższej przyszłości zrezygnujemy z pewnością z rozgrywania serii próbnej. To jest konieczne do wprowadzenia kompaktowego harmonogramu zawodów - przyznał Włoch.

Z Bischofshofen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

