Skoczkowie już walczą w Ga-Pa. Błysk Kacpra Tomasiaka, jest w czołówce

Tomasz Chabiniak

Karuzela Turnieju Czterech Skoczni i tym samym Pucharu Świata przeniosła się do Garmisch-Partenkirchen. Na godzinę 16:00 zaplanowano kwalifikacje przed noworocznym konkursem, ale o 11:00 zaczął się oficjalny trening. Liczył on dwie serie. W tej drugiej Kacper Tomasiak popisał się świetną próbą i wylądował w ścisłej czołówce.

Skoczek narciarski w białym kombinezonie, kasku i goglach szybuje w powietrzu podczas skoku na tle nocnego nieba, z widocznym numerem 32 na piersi oraz nartami z logo producenta.
Kacper Tomasiak zaliczył trzy punktowe starty na inaugurację sezonuFREDRIK SANDBERGAFP

74. Turniej Czterech Skoczni przeniósł się do Garmisch-Partenkirchen. W środę o 16:00 na Grosse Olympiaschanze rozpoczną się pierwsze w historii tego obiektu kwalifikacje przeprowadzone przy sztucznym oświetleniu. Zanim to nastąpi, zawodnicy mieli okazję się "rozgrzać" podczas sesji treningowej, która wystartowała o 11:00. Za nami już obie rozegrane serie.

TCS, Ga-Pa: pierwsza seria treningowa dla Hoffmanna. Tomasiak w TOP20

Jako pierwszy z "Biało-Czerwonych" zaprezentował się Maciej Kot, który osiągnął 128 metrów, a chwilę po nim Paweł Wąsek wylądował 200 centymetrów dalej. Zawiódł Piotr Żyła (zaledwie 114 m). Nieźle skakanie w Ga-Pa zaczął Kamil Stoch, 125 metrów przy całkiem mocnym wietrze w plecy dało notę 6,5 punktu wyższą od tej Wąska. Kacper Tomasiak przeskoczył jednak tę poprzeczkę, znalazł się wyżej od mistrza z Zębu o ponad 3 pkt i okazał się jedynym Polakiem w najlepszej dwudziestce.

1. Felix Hoffmann 105,7 pkt
2. Johann Forfang (-1,1)
3. Timi Zajc (-2,6)

19. Kacper Tomasiak (-15,9)
24. Kamil Stoch (-19,1)
34. Paweł Wąsek (-25,6)
37. Maciej Kot (-26,6)
55. Piotr Żyła (41,7)

TCS, Ga-Pa: Hoerl górą w drugiej serii treningowej. Tomasiak w czołówce

Kot i Wąsek ponownie osiągnęli dość podobną odległość, ale tym razem lądowali trochę bliżej (122 i 123 m). Żyła znowu nie olśnił, choć trochę się poprawił (120,5 m). Niebawem Stoch pofrunął na 126. metr, ale znalazł się o 0,2 pkt za Kotem, głównie z uwagi na kilka punktów mniej z tytułu rekompensaty za wiatr. Błysnął Tomasiak - 133 metry dały ostatecznie świetne 7. miejsce. Pozostali nasi rodacy ewidentnie na razie pozostają w jego cieniu.

1. Jan Hoerl 105,0 pkt
2. Kristoffer Sundal (-10,3)
3. Johann Forfang (-15,1)

7. Kacper Tomasiak (-17,7)
31. Maciej Kot (-33,4)
32. Kamil Stoch (-33,6)
40. Paweł Wąsek (-37,2)
47. Piotr Żyła (-42,1)

