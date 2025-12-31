Skoczkowie już walczą w Ga-Pa. Błysk Kacpra Tomasiaka, jest w czołówce

74. Turniej Czterech Skoczni przeniósł się do Garmisch-Partenkirchen. W środę o 16:00 na Grosse Olympiaschanze rozpoczną się pierwsze w historii tego obiektu kwalifikacje przeprowadzone przy sztucznym oświetleniu. Zanim to nastąpi, zawodnicy mieli okazję się "rozgrzać" podczas sesji treningowej, która wystartowała o 11:00. Za nami już obie rozegrane serie.

TCS, Ga-Pa: pierwsza seria treningowa dla Hoffmanna. Tomasiak w TOP20

Jako pierwszy z "Biało-Czerwonych" zaprezentował się Maciej Kot, który osiągnął 128 metrów, a chwilę po nim Paweł Wąsek wylądował 200 centymetrów dalej. Zawiódł Piotr Żyła (zaledwie 114 m). Nieźle skakanie w Ga-Pa zaczął Kamil Stoch, 125 metrów przy całkiem mocnym wietrze w plecy dało notę 6,5 punktu wyższą od tej Wąska. Kacper Tomasiak przeskoczył jednak tę poprzeczkę, znalazł się wyżej od mistrza z Zębu o ponad 3 pkt i okazał się jedynym Polakiem w najlepszej dwudziestce.

1. Felix Hoffmann 105,7 pkt

2. Johann Forfang (-1,1)

3. Timi Zajc (-2,6)

19. Kacper Tomasiak (-15,9)

24. Kamil Stoch (-19,1)

34. Paweł Wąsek (-25,6)

37. Maciej Kot (-26,6)

55. Piotr Żyła (41,7)

TCS, Ga-Pa: Hoerl górą w drugiej serii treningowej. Tomasiak w czołówce

Kot i Wąsek ponownie osiągnęli dość podobną odległość, ale tym razem lądowali trochę bliżej (122 i 123 m). Żyła znowu nie olśnił, choć trochę się poprawił (120,5 m). Niebawem Stoch pofrunął na 126. metr, ale znalazł się o 0,2 pkt za Kotem, głównie z uwagi na kilka punktów mniej z tytułu rekompensaty za wiatr. Błysnął Tomasiak - 133 metry dały ostatecznie świetne 7. miejsce. Pozostali nasi rodacy ewidentnie na razie pozostają w jego cieniu.

1. Jan Hoerl 105,0 pkt

2. Kristoffer Sundal (-10,3)

3. Johann Forfang (-15,1)

7. Kacper Tomasiak (-17,7)

31. Maciej Kot (-33,4)

32. Kamil Stoch (-33,6)

40. Paweł Wąsek (-37,2)

47. Piotr Żyła (-42,1)

