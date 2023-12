Po piątkowym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie wybuchła afera. Okazało się bowiem, że jego triumfator - Niemiec Andreas Wellinger powinien zostać zdyskwalifikowany za dziurę w kombinezonie i to już po kwalifikacjach. To przedziwne zajście, bowiem podobna sytuacja miała miejsce przed rokiem. Wówczas to Piotr Żyła zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata i mógł mówić o wielkim szczęściu. Bo ze swojego skoku cieszył się z rozpiętym kombinezonem, za co także groziła mu dyskwalifikacja, co wywołało burzę.