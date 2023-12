Sensacyjne wyznanie Horngachera, tego nikt się nie spodziewał. Chodzi o Polaków

Już za dwa dni zainaugurowany zostanie 72. Turniej Czterech Skoczni . Polscy fani skoków narciarskich w ostatnich latach z utęsknieniem czekali na ten etap zmagań w Pucharze Świata . Tym razem jednak mogą z niepokojem oczekiwać na ta to, co Kamil Stoch , Dawid Kubacki , Piotr Żyła i spółka zaprezentują na niemieckich i austriackich skoczniach.

Turniej Czterech Skoczni. Stefan Horngacher widzi polskich skoczków wśród faworytów

Głównym faworytem jest Stefan Kraft. Myślę jednak, że także Japończyk Ryoyu Kobayashi skacze obecnie bardzo, bardzo dobrze. Z pewnością może się jeszcze poprawić i stanąć na wysokości zadania. Do tego grona dołączyłbym jeszcze Słoweńca Anze Laniska i na pewno jednego lub dwóch Norwegów. Zawsze warto mieć na swojej liście także najlepszych skoczków z Polski. Jesteśmy tu także my. Ale może też się zdarzyć, że jeden lub drugi zawodnik znalazł "Świętego Graala" podczas Bożego Narodzenia i potem pokona wszystkich

Trener Stefan Horngacher wypowiedział się także na temat krytyki, jaka spadła na niego i jego podopiecznych po poprzednim sezonie Pucharu Świata. - To nie był łatwy okres, nawet dla mnie jako trenera. Jeśli występy nie jest odpowiednie, cały zespół zaczyna się zastanawiać, co zrobić? Każdy ma jakiś pomysł. To nie było takie proste. Reorganizacja drużyny, zwłaszcza po sezonie, była trudna. Ostatecznie wspólnie znaleźliśmy odpowiednie rozwiązania - przyznał. Obecnie Niemcy zachwycają na starcie nowego sezonu, do spółki z Austriakami.