Sensacja w TCS. Wielki dramat, to dla niego koniec. Pierwszy raz w historii

Wielki dramat w tegorocznym Turnieju Czterech Skoczni przeżywa Timi Zajc. Słoweniec zaledwie kilka dni temu w Oberstdofrie został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Dziś sytuacja powtórzyła się podczas noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Słoweniec nawet nie pojawił się na belce startowej. Oficjalny komunikat pojawił się w momencie, gdy zbliżała się próba zawodnika. Nie tylko pożegnał się on z dobrym wynikiem w niemieckiej części zmagań, ale też otrzymał czerwoną kartkę za drugie wykroczenie. To dla niego koniec 74. Turnieju Czterech Skoczni.