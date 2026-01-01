Sensacja w TCS. Wielki dramat, to dla niego koniec. Pierwszy raz w historii
Wielki dramat w tegorocznym Turnieju Czterech Skoczni przeżywa Timi Zajc. Słoweniec zaledwie kilka dni temu w Oberstdofrie został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Dziś sytuacja powtórzyła się podczas noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Słoweniec nawet nie pojawił się na belce startowej. Oficjalny komunikat pojawił się w momencie, gdy zbliżała się próba zawodnika. Nie tylko pożegnał się on z dobrym wynikiem w niemieckiej części zmagań, ale też otrzymał czerwoną kartkę za drugie wykroczenie. To dla niego koniec 74. Turnieju Czterech Skoczni.
"Regularny jest jak szwajcarski zegarek" - śmiali się komentatorzy polskiego Eurosportu, gdy podczas transmisji dowiedzieli się o dyskwalifikacji. Znów powodem okazała się nogawka, tym razem nie mieściła się ona w dozwolonych wymiarach o 4 milimetry. Drugie z rzędu przewinienie poskutkowało dodatkowo bardziej dotkliwą karą niż brak nazwiska Słoweńca w końcowych wynikach zawodów. "Czerwona kartka dla Słoweńca, dla którego to koniec 74. Turnieju Czterech Skoczni" - potwierdził profil "skijumping.pl" w serwisie X.
Dla 25-latka to pierwsza tego typu kara w karierze. Podczas niemiecko-austriackiej imprezy póki co także nie widzieliśmy czerwonej kartki, więc półżartem półserio gwiazdor przeszedł do historii dyscypliny. Tekstowa relacja na żywo z czwartkowego konkursu trwa w Interia Sport.
Więcej informacji wkrótce.