Sensacja w TCS. Wielki dramat, to dla niego koniec. Pierwszy raz w historii

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Wielki dramat w tegorocznym Turnieju Czterech Skoczni przeżywa Timi Zajc. Słoweniec zaledwie kilka dni temu w Oberstdofrie został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Dziś sytuacja powtórzyła się podczas noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Słoweniec nawet nie pojawił się na belce startowej. Oficjalny komunikat pojawił się w momencie, gdy zbliżała się próba zawodnika. Nie tylko pożegnał się on z dobrym wynikiem w niemieckiej części zmagań, ale też otrzymał czerwoną kartkę za drugie wykroczenie. To dla niego koniec 74. Turnieju Czterech Skoczni.

Załamany Timi Zajc
Załamany Timi ZajcGEORG HOCHMUTH/APAAFP

"Regularny jest jak szwajcarski zegarek" - śmiali się komentatorzy polskiego Eurosportu, gdy podczas transmisji dowiedzieli się o dyskwalifikacji. Znów powodem okazała się nogawka, tym razem nie mieściła się ona w dozwolonych wymiarach o 4 milimetry. Drugie z rzędu przewinienie poskutkowało dodatkowo bardziej dotkliwą karą niż brak nazwiska Słoweńca w końcowych wynikach zawodów. "Czerwona kartka dla Słoweńca, dla którego to koniec 74. Turnieju Czterech Skoczni" - potwierdził profil "skijumping.pl" w serwisie X.

Dla 25-latka to pierwsza tego typu kara w karierze. Podczas niemiecko-austriackiej imprezy póki co także nie widzieliśmy czerwonej kartki, więc półżartem półserio gwiazdor przeszedł do historii dyscypliny. Tekstowa relacja na żywo z czwartkowego konkursu trwa w Interia Sport.

Skoczek narciarski ubrany w niebieski kombinezon i kask ochronny unosi się w powietrzu podczas skoku, widoczne logo sponsora oraz numer startowy, tło rozmyte, akcent na dynamiczny ruch.
Timi ZajcEPA/ANNA SZILAGYIPAP
Timi Zajc
Timi ZajcFoto Olimpik/NurPhotoAFP
Timi Zajc
Timi ZajcKERSTIN JOENSSON / AFPAFP

