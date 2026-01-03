Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sceny po kwalifikacjach w Innsbrucku. Polak zdyskwalifikowany, kuriozalny powód

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Za nami kwalifikacje do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Pięciu Polaków uzyskało awans w sportowej rywalizacji. Chwilę po zakończeniu nadeszła wiadomość, że jeden z nich został zdyskwalifikowany. Powód jest kuriozalny, a sztab naszej reprezentacji jest zaskoczony tym, co się wydarzyło.

Zawodnik w stroju narciarskim i kasku leci w powietrzu podczas skoku narciarskiego, w tle rozmazane drzewa iglaste i błękitne niebo.
Paweł Wąsek zdyskwalifikowany w InnsbruckuKERSTIN JOENSSONAFP

Skoczkowie rywalizują w Turnieju Czterech Skoczni. W sobotę (3 stycznia) odbyły się kwalifikacje na skoczni Bergisel w Innsbrucku. Na starcie stanęło pięciu Polaków i wszyscy awansowali do konkursu. Najlepiej z Polaków wypadł Kacper Tomasiak, który skończył na 19. miejscu. Kamil Stoch był 27, Maciej Kot 32, Paweł Wąsek 26, a Dawid Kubacki 40. Wygrał Jan Hoerl.

Paweł Wąsek zdyskwalifikowany w Innsbrucku

Kilka minut po zakończeniu kwalifikacji gruchnęła wiadomość, że zdyskwalifikowany został Paweł Wąsek. Polak został wykluczony za fluor w smarach. Tomasz Kalemba donosi, że ilości fluoru nie były śladowe. Dziennikarz Interii, który przebywa w Innsbrucku czeka na dłuższy komentarz przedstawicieli FIS dotyczący dyskwalifikacji Wąska.

Informację o dyskwalifikacji potwierdził także Polski Związek Narciarski.

- Jesteśmy zaskoczeni, bo takich smarów nie posiadamy od bardzo dawna. Mamy nawet zakaz kupowania. A z pomiaru wychodzi, że fluoru musiało być go dużo i to nie były śladowe ilości. Najbardziej szkoda w tym Pawła Wąska. Przynieśliśmy smar do sprawdzenia, chcemy wyjaśnić sytuację i sprawdzić innych zawodników. Bo w Ga-Pa też go używaliśmy i nie było problemów - powiedział trener Maciej Maciusiak.

