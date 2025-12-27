Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosjanie wykluczeni z początku Turnieju Czterech Skoczni. Nie wjadą do Niemiec

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Rosjanie na początku grudnia wygrali sprawę w sądzie, która sprawiła, że musieli zostać dopuszczeni przez Międzynarodową Federację Narciarską do rywalizacji na skoczniach całego świata. Jeszcze przed 74. Turniejem Czterech Skoczni dowiedzieliśmy się, że skakać będą Sadriejew oraz Nazarow. Jak się jednak okazuje, nie zobaczymy ich w Oberstdorfie. Dlaczego? Wyjaśniamy w artykule.

Mężczyzna stojący za mównicą, wygłaszający przemówienie, w tle widać rosyjską flagę. W prawym górnym rogu okrągła wstawka ze sportowcem w stroju do skoków narciarskich z napisem Beijing 2022.
Władimir Putin i Danił SadriejewGetty Images/Getty ImagesGetty Images

Po wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku jasne stało się, że Rosjanie zostaną wykluczeni przez Międzynarodową Federację Narciarską z rywalizacji. FIS nie czekał długo i wykreślił rosyjskich sportowców z listy dopuszczonych do walki o punkty w Pucharze Świata oraz niższych kategoriach zawodów międzynarodowych.

Ta decyzja została przedłużona na kolejne sezony i na starcie rywalizacji w kampanii 2025/2026 również Rosjan nie oglądamy. 2 grudnia 2025 roku zapadła jednak przełomowa decyzja w tej sprawie. CAS po rozpoznaniu sprawy ogłosił bowiem, że Rosjanie mogą wrócić do walki na arenie międzynarodowej.

Rosjanie nie wystąpią w Oberstdorfie. Nie dostali zgody

Jeszcze przed 74. Turniejem Czterech Skoczni dowiedzieliśmy się, że do zawodów dopuszczeni zostali Sadriejew i Nazarow. Obaj będą startować jednak bez rosyjskiej flagi i hymnu, a więc jako neutralni sportowcy. Wydawało się, że zobaczymy ich już podczas kwalifikacji w Oberstdorfie.

Nic bardziej mylnego. Obaj sportowcy nie znaleźli się na liście zawodników zgłoszonych do niedzielnych kwalifikacji. Stało się tak z powodu przyczyn prawnych. Rosjanie nie uzyskali niezbędnych wiz. - Nasi zawodnicy nie mają jeszcze wiz. Ich dokumenty znajdują się w ambasadzie - powiedział trener Jewgienij Plechow cytowany przez "TASS".

- Pozostaną jednak w Moskwie. Jeśli do 30 grudnia otrzymamy wizy, na pewno wyślemy Sadriejewa i Nazarowa na zawody, aby mogli przejść obowiązkowe pomiary kombinezonów za pomocą skanera 3D - dodał szkoleniowiec. Start niedzielnych kwalifikacji już o godzinie 16:30. Relacja tekstowa na Sport.Interia.pl. 

Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Zawodnik ubrany w sportowy strój narciarski niesie dużą rosyjską flagę, która zasłania jego twarz. W rękach trzyma kijki narciarskie. Tło rozmyte, skupia uwagę na sportowcu i fladze.
Rosjanie są wściekli po wykluczeniu przez FISHendrik SchmidtAFP
Puchar Świata w Oberstdorfie. Kiedy skaczą Polacy? Sprawdź, gdzie oglądać
Puchar Świata w Oberstdorfie. Kiedy skaczą Polacy? Sprawdź, gdzie oglądaćKARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Mężczyzna w ciemnym garniturze i krawacie, stojący na tle szeregu mundurowych osób w oficjalnym otoczeniu.
Rosjanie walczą o powrót na arenę międzynarodową. Złożyli kolejne odwołanie do CASSAJJAD HUSSAIN AFP

