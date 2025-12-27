Rosjanie wykluczeni z początku Turnieju Czterech Skoczni. Nie wjadą do Niemiec
Rosjanie na początku grudnia wygrali sprawę w sądzie, która sprawiła, że musieli zostać dopuszczeni przez Międzynarodową Federację Narciarską do rywalizacji na skoczniach całego świata. Jeszcze przed 74. Turniejem Czterech Skoczni dowiedzieliśmy się, że skakać będą Sadriejew oraz Nazarow. Jak się jednak okazuje, nie zobaczymy ich w Oberstdorfie. Dlaczego? Wyjaśniamy w artykule.
Po wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku jasne stało się, że Rosjanie zostaną wykluczeni przez Międzynarodową Federację Narciarską z rywalizacji. FIS nie czekał długo i wykreślił rosyjskich sportowców z listy dopuszczonych do walki o punkty w Pucharze Świata oraz niższych kategoriach zawodów międzynarodowych.
Ta decyzja została przedłużona na kolejne sezony i na starcie rywalizacji w kampanii 2025/2026 również Rosjan nie oglądamy. 2 grudnia 2025 roku zapadła jednak przełomowa decyzja w tej sprawie. CAS po rozpoznaniu sprawy ogłosił bowiem, że Rosjanie mogą wrócić do walki na arenie międzynarodowej.
Rosjanie nie wystąpią w Oberstdorfie. Nie dostali zgody
Jeszcze przed 74. Turniejem Czterech Skoczni dowiedzieliśmy się, że do zawodów dopuszczeni zostali Sadriejew i Nazarow. Obaj będą startować jednak bez rosyjskiej flagi i hymnu, a więc jako neutralni sportowcy. Wydawało się, że zobaczymy ich już podczas kwalifikacji w Oberstdorfie.
Nic bardziej mylnego. Obaj sportowcy nie znaleźli się na liście zawodników zgłoszonych do niedzielnych kwalifikacji. Stało się tak z powodu przyczyn prawnych. Rosjanie nie uzyskali niezbędnych wiz. - Nasi zawodnicy nie mają jeszcze wiz. Ich dokumenty znajdują się w ambasadzie - powiedział trener Jewgienij Plechow cytowany przez "TASS".
- Pozostaną jednak w Moskwie. Jeśli do 30 grudnia otrzymamy wizy, na pewno wyślemy Sadriejewa i Nazarowa na zawody, aby mogli przejść obowiązkowe pomiary kombinezonów za pomocą skanera 3D - dodał szkoleniowiec. Start niedzielnych kwalifikacji już o godzinie 16:30. Relacja tekstowa na Sport.Interia.pl.