Rosjanie wykluczeni z początku Turnieju Czterech Skoczni. Nie wjadą do Niemiec

Po wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku jasne stało się, że Rosjanie zostaną wykluczeni przez Międzynarodową Federację Narciarską z rywalizacji. FIS nie czekał długo i wykreślił rosyjskich sportowców z listy dopuszczonych do walki o punkty w Pucharze Świata oraz niższych kategoriach zawodów międzynarodowych.

Ta decyzja została przedłużona na kolejne sezony i na starcie rywalizacji w kampanii 2025/2026 również Rosjan nie oglądamy. 2 grudnia 2025 roku zapadła jednak przełomowa decyzja w tej sprawie. CAS po rozpoznaniu sprawy ogłosił bowiem, że Rosjanie mogą wrócić do walki na arenie międzynarodowej.

Rosjanie nie wystąpią w Oberstdorfie. Nie dostali zgody

Jeszcze przed 74. Turniejem Czterech Skoczni dowiedzieliśmy się, że do zawodów dopuszczeni zostali Sadriejew i Nazarow. Obaj będą startować jednak bez rosyjskiej flagi i hymnu, a więc jako neutralni sportowcy. Wydawało się, że zobaczymy ich już podczas kwalifikacji w Oberstdorfie.

Nic bardziej mylnego. Obaj sportowcy nie znaleźli się na liście zawodników zgłoszonych do niedzielnych kwalifikacji. Stało się tak z powodu przyczyn prawnych. Rosjanie nie uzyskali niezbędnych wiz. - Nasi zawodnicy nie mają jeszcze wiz. Ich dokumenty znajdują się w ambasadzie - powiedział trener Jewgienij Plechow cytowany przez "TASS".

- Pozostaną jednak w Moskwie. Jeśli do 30 grudnia otrzymamy wizy, na pewno wyślemy Sadriejewa i Nazarowa na zawody, aby mogli przejść obowiązkowe pomiary kombinezonów za pomocą skanera 3D - dodał szkoleniowiec. Start niedzielnych kwalifikacji już o godzinie 16:30. Relacja tekstowa na Sport.Interia.pl.

Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Rosjanie są wściekli po wykluczeniu przez FIS Hendrik Schmidt AFP

Puchar Świata w Oberstdorfie. Kiedy skaczą Polacy? Sprawdź, gdzie oglądać KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Rosjanie walczą o powrót na arenę międzynarodową. Złożyli kolejne odwołanie do CAS SAJJAD HUSSAIN AFP