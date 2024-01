Jesteśmy na półmetku rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Noworoczny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ga-Pa wygrał Słoweniec Anze Lanisek. Najlepszym z Polaków był 21. Aleksander Zniszczoł, choć mógł, a nawet powinien wyprzedzić go Piotr Żyła. Po wylądowaniu nasz skoczek miał jednak ogromne problemy z utrzymaniem równowagi. To, co stało się z Piotrem Żyłą, wzięli pod lupę niemieccy dziennikarze, pisząc o "dzikiej scenie". Stwierdzili również, że na skoczni zrobiło się gorąco.