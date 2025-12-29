Przed startem sezonu 2025/2026 w Pucharze Świata wskazywano dwóch, może trzech głównych kandydatów do sięgnięcia po Kryształową Kulę. W tym gronie byli z pewnością: Ryoyu Kobayashi, obrońca tytułu - Daniel Tschofenig oraz Jan Hoerl, którego stać na wielkie skoki.

Próżno było raczej szukać Domena Prevca jako jednego z faworytów. Brat legendarnego Petera wszedł w sezon nieco powolnie, ustępując Anze Laniskowi, ale po kilku konkursach Domen się rozpędził i jest praktycznie nie do zatrzymania. Na 74. Turniej Czterech Skoczni Prevc przyjeżdżał jako wielki faworyt.

Prevc daleko przed rywalami. Tomasiak goni TOP10

Już w pierwszym konkursie potwierdził wszelkie przewidywania, wygrywając rywalizację w Oberstdorfie z przewagą ponad 16 punktów. Dzięki temu do klasyfikacji generalnej PŚ dopisał sobie kolejne 100 oczek, a dopiero szósty był drugi w klasyfikacji generalnej - Ryoyu Kobayashi. Słoweniec dzięki temu znacząco powiększył więc swoją przewagę.

Całkiem dobra była także inauguracja imprezy z polskiej perspektywy. Kacper Tomasiak zajął ostatecznie 14. miejsce, Kamil Stoch uplasował się o trzy lokaty niżej, a na 28. pozycji zawody zakończył Paweł Wąsek. To oznacza, że Polacy też nieco w klasyfikacji generalnej zyskali.

Klasyfikacja Generalna PŚ po 12 konkursach:

1. Domen Prevc (SLO) - 950 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (JAP) - 687 pkt

3. Philipp Raimund (NIE) - 540 pkt

...

13. Kacper Tomasiak - 220 pkt

22. Kamil Stoch - 124 pkt

26. Piotr Żyła - 96 pkt

34. Paweł Wąsek - 46 pkt

36. Dawid Kubacki - 31 pkt

38. Maciej Kot - 28 pkt

