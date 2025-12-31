Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poważny upadek na skoczni w Garmisch-Partenkirchen, Skoczek zwieziony w toboganie

To nie będzie przyjemny Sylwester dla Anttiego Aigro. Estoński skoczek miał groźnie wyglądający upadek w drugiej serii treningowej przed kwalifikacjami do czwartkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Do zdarzenia doszło przy lądowaniu.

Grupa ratowników w czerwonych kombinezonach pochyla się nad osobą leżącą na śniegu, wokół nich stoją jeszcze dwie osoby w ciemnych ubraniach. W tle niebo jest jasnoniebieskie, a całą scenę otacza śnieżny krajobraz.
Służby medyczne zajmują się Antti AigroTomasz KalembaINTERIA.PL

Antti Aigro w pierwszej serii treningowej przed kwalifikacjami do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen uzyskał 125 metrów i zajął 33. miejsce. W drugiej wylądował na 127. metrze, ale skutki tego lądowania były opłakane.

Estończyk wylądował na dwie nogi. Prawa odjechała mu jednak i sczepiły się tyły nart.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Poważny upadek Antti Aigro

Aigro przekoziołkował i początkowo próbował wstać, ale nie był w stanie. Szybko na miejscu pojawiły się służby medyczne. Okazało się, ze uraz jest na tyle poważny, że skoczka trzeba było zwieźć ze skoczni na toboganie.

Wiele wskazuje na to, że Aigro nabawił się urazu kolana, ale wciąż czekamy na informacje o stanie jego zdrowia.

W pierwszym treningu najlepszy był Niemiec Felix Hoffmann, a w drugim Austriak Jan Hoerl. Najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który w pierwszym treningu był 19., a w drugim siódmy.

Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Zawodnik w czerwonym kombinezonie wykonuje skok narciarski w trakcie zawodów, lecąc w powietrzu na rozstawionych nartach, w tle widoczny rozmyty śnieżny krajobraz.
Antti AigroFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP
Trzy osoby spacerują po śnieżnym zboczu, jedna osoba leży na plecach na śniegu, całość utrzymana w niebieskiej tonacji.
Upadek Antti AigroTomasz KalembaINTERIA.PL
Podczas treningu w Ga-Pa doszło do awarii
Skoki w Ga-PaDANIEL KARMANN/DPA/dpa Picture-Alliance via AFPAFP

