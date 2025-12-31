Poważny upadek na skoczni w Garmisch-Partenkirchen, Skoczek zwieziony w toboganie
To nie będzie przyjemny Sylwester dla Anttiego Aigro. Estoński skoczek miał groźnie wyglądający upadek w drugiej serii treningowej przed kwalifikacjami do czwartkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Do zdarzenia doszło przy lądowaniu.
Antti Aigro w pierwszej serii treningowej przed kwalifikacjami do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen uzyskał 125 metrów i zajął 33. miejsce. W drugiej wylądował na 127. metrze, ale skutki tego lądowania były opłakane.
Estończyk wylądował na dwie nogi. Prawa odjechała mu jednak i sczepiły się tyły nart.
Poważny upadek Antti Aigro
Aigro przekoziołkował i początkowo próbował wstać, ale nie był w stanie. Szybko na miejscu pojawiły się służby medyczne. Okazało się, ze uraz jest na tyle poważny, że skoczka trzeba było zwieźć ze skoczni na toboganie.
Wiele wskazuje na to, że Aigro nabawił się urazu kolana, ale wciąż czekamy na informacje o stanie jego zdrowia.
W pierwszym treningu najlepszy był Niemiec Felix Hoffmann, a w drugim Austriak Jan Hoerl. Najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który w pierwszym treningu był 19., a w drugim siódmy.
Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport