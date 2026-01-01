Dla polskich kibiców trwający sezon Pucharu Świata jest swoistym pożegnaniem z Kamilem Stochem. Polski mistrz olimpijski na długo przed startem zmagań zapowiedział, że jest to dla niego pożegnanie z karierą. Oczywiście dla 38-latka głównym celem pozostaje wyjazd na igrzyska olimpijskie, które w lutym odbędą się w Cortinie d'Ampezzo oraz Mediolanie.

Na podobny krok zdecydował się również 40-letni Manuel Fettner. W rywalizacji na najwyższym poziomie pozostaje natomiast Simon Ammann. Debiutujący w Pucharze Świata w 1997 roku 44-latek nie ma zamiaru odpuszczać i toczy walkę wyjazd na igrzyska.

Na Turniej Czterech Skoczni legendarny skoczek przyjechał mając na koncie zaledwie 18 punktów Pucharu Świata. Najlepszy rezultat odniósł w swojej ojczyźnie - pierwszy konkurs indywidualny w Engelbergu zakończył na 20. lokacie. Podczas prestiżowego cyklu Szwajcar nie dokonał przełomu.

Koniec Turnieju Czterech Skoczni dla legendy. Nadeszło potwierdzenie

Simon Ammann w obu konkursach TCS kończył rywalizację na 34. lokacie, przegrywając swój pojedynek w ramach systemu KO. W Oberstdorfie 44-latek uległ w rywalizacji z Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem. W Garmisch-Partenkirchen jego próbę Polacy śledzili z dużym zaciekawieniem. Ostatecznie jednak jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii musiał uznać wyższość 18-letniego Kacpra Tomasiaka.

Ammann w obu konkursach Turnieju Czterech Skoczni kończył udział na pierwszej serii. Jak poinformował Szwajcarski Związek Narciarski, 44-latek nie otrzyma kolejnych szans na poprawienie swojego dorobku.

Simon Ammann oraz Juri Kesseli znaleźli się poza szwajcarską kadrą na konkursy TCS w Innsbrucku oraz Bischoschofen. W ich miejsce dokooptowani zostali Felix Trunz oraz Killian Peier, których mogliśmy oglądać w akcji tuż przed świętami w Engelbergu.

W szwajcarskiej kadrze pozostali znacznie lepiej dysponowani Gregor Deschwanden i Sandro Hauswirth. Pierwszy z nich na półmetku zmagań zajmuje solidną 18. lokatę. 25-letni Hauswirth natomiast plasuje się o trzy lokaty niżej.

Zawodnicy do rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni wrócą już 3 stycznia podczas kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku. Ten odbędzie się dzień później, a 6 stycznia tradycyjnie wszystko rozstrzygną zawody w Bischofshofen. Relacje ze wszystkich konkursów będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Simon Ammann Daniel Karmann AFP

Simon Ammann AFP

Simon Ammann AFP