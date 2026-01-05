Polski skoczek zaatakowany, rywal się nie hamował. "Naprawdę nie wierzę"

Kwalifikacje do konkursu w Innsbrucku w pamięci kibiców, a w szczególności tych z Polski z pewnością zapiszą się na długo w pamięci i to niestety z powodu skandalu, do jakiego doszło w trakcie. Chwilę po ich zakończeniu organizatorzy Turnieju Czterech Skoczni poinformowali o dyskwalifikacji Pawła Wąska.

Paweł Wąsek zdyskwalifikowany. Afera w świecie skoków

Tym razem powodem nie był nieprzepisowy kombinezon. Polak został zdyskwalifikowany za obecność fluoru na nartach. Sytuacja była kuriozalna, a na reakcję trenera Macieja Maciusiaka nie trzeba było długo czekać.

Jest duże prawdopodobieństwo, że winny jest smar Toko, który ma wszelkie certyfikaty. On jest dopuszczony do użytku i ma wszelkie niezbędne regulacje, ale prawdopodobnie był zanieczyszczony

- Nie ma raczej takiej możliwości, żeby ktoś spoza sztabu miał kontakt z nartami zawodnika. Nawet nie stawiamy takiej hipotezy - dodał trener w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interia Sport, pytany o możliwy sabotaż.

Skoki narciarskie. Oburzający atak ze strony Norwega. Uderzył w Polaków

Sprawa Wąska odbiła się szerokim echem w mediach na całym świecie. Głos postanowił zabrać także Johann Andre Forfang, który w marcu 2025 roku został razem z Mariusem Lindvikiem zdyskwalifikowany w związku z manipulacjami niemal całej kadry Norwegów przy kombinezonach. I postanowił on w oburzający sposób zaatakować polską stronę.

Naprawdę nie wierzę. To na pewno nie był sabotaż. Były tam spore ilości fluoru. To nie były tylko jego śladowe ilości. Nie sądzę, żeby to był wypadek

- To kolejny przykład na to, że świat nie jest sprawiedliwy - dodał. Norwega zapytano także o to, jak często sprawdza się poziom fluoru na nartach. - Nie w każdy weekend. Ale robią to regularnie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio robili badania na ten temat. Chyba w Wiśle - brzmiała odpowiedź ze strony skoczka.

W związku z dyskwalifikacją Wąsek w niedzielnych zawodach pełnił jedynie rolę przedskoczka - w konkursie nie mógł wystąpić. Niewykluczone, że sprawą zajmą się prawnicy PZN.

