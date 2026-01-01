Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polscy skoczkowie skołowani. Maciej Maciusiak wyjaśnia i mówi: śliski temat

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Czterech polskich zawodników zobaczymy w noworocznym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. W kwalifikacjach trzech naszych skoczków zajęło miejsca w "20". Odpadł tylko Piotr Żyła, dla którego niemiecko-austriacka impreza już się zakończyła. Maciej Maciusiak, trener polskiej kadry studził jednak nastroje. Nie chciał także komentować spraw sprzętowych.

Dwóch mężczyzn ubranych w zimowe kurtki i czapki, jeden trzyma narty narciarskie z widocznym logotypem Fischer, drugi nosi numer startowy 25 z nazwą sponsora i lokalizacją zawodów. W tle widoczne są inne osoby obserwujące sytuację.
Maciej MaciusiakTomasz MarkowskiNewspix.pl

Maciej Maciusiak lubi pożartować. Tym razem jednak tak nie było. W Oberstdorfie mówił, że w Garmisch-Partenkirchen nasi skoczkowie pokażą się z lepszej strony i rzeczywiście tak było, choć treningi wcale na to nie wskazywały. Po nich właściwie tylko Kacper Tomasiak mógł być zadowolony.

18-latek ze znacznie wyższego pułapu rozpoczął przygotowanie do konkursu w Ga-Pa. Kilku naszych zawodników próbowało z kolei pewnych rzeczy, by wykorzystać je w przyszłości.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Bardzo dobre kwalifikacje polskich skoczków

W kwalifikacjach już wyglądało to bardzo dobrze. Po raz trzeci w tym sezonie do "10" w serii punktowanej wskoczył Kamil Stoch, który był dziewiąty. Zaraz za "10" - na 12. pozycji - wylądował Tomasiak, Maciej Kot był 17., a Paweł Wąsek - 33. Przepadł tylko Piotr Żyła, który od początku Turnieju Czterech Skoczni zawodził. Jego na austriacką część turnieju zastąpi Dawid Kubacki.

Wiemy, że tych chłopaków stać jest na oddawanie lepszych skoków i zajmowanie wyższych miejsc. Dlatego ciągle mam nadzieję, że w każdym kolejnym konkursie będzie tylko lepiej
mówił Maciusiak.

Zobacz również:

Kamil Stoch
Turniej Czterech Skoczni

Spiker krzyczał na skoczni, a Kamil Stoch nie zawiódł. Znowu to zrobił

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Polscy skoczkowie skołowani. Jest dobrze, ale nie do końca

    Nasi skoczkowie czują się lekko skołowani. Na czucie i na wideo ich skoki - jak sami przyznają - wyglądają naprawdę dobrze, ale wciąż brakuje im około 10 metrów do najlepszych. Zastanawiają się zatem, gdzie tkwi przyczyna tego, że nie są w stanie rywalizować o miejsca na podium.

    Kamil, czy Kacper pokazali, choćby w kwalifikacjach w Ga-Pa, że sprzęt mamy odpowiedni. W zawodnikach jest jednak dużo napięcia i to widać. Na większy luz wrzucił Kamil. On na tym turnieju jest całkiem inny i to dało mu już miejsce w "10". Zyskuje coraz więcej pewności siebie. W kwalifikacjach oddał jeden z lepszych skoków tej zimy
    powiedział trener naszej kadry.

    Maciusiak nie chciał komentować spraw sprzętowych, ale przyznał, że niektóre kombinezony zimą wyglądają inaczej niż jeszcze końcem lata. Mówił też o tym, że w środowisku to jest śliski, ale też gorący temat.

    Kwalifikacje w Garmisch-Partenkirchen wygrał Słoweniec Domen Prevc.

    Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Piotr Żyła
    Turniej Czterech Skoczni

    Piotr Żyła odesłany do domu. Maciej Maciusiak powołał innego skoczka w jego miejsce

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Mężczyzna w sportowej kurtce z logotypami sponsorów idzie po schodach, na głowie ma czapkę zimową, w tle widoczna metalowa barierka oraz fragment skoczni narciarskiej.
    Maciej MaciusiakFoto Olimpik/Nur PhotoAFP
    Uśmiechnięty skoczek narciarski ubrany w kombinezon sportowy, kask z polską flagą oraz numerem startowym 14, trzymający narty z widocznymi logotypami sponsorskimi na tle rozmazanego stadionu.
    Kamil StochEPA/ANNA SZILAGYIPAP
    Maciej Maciusiak
    Maciej MaciusiakMarcin Golba/NurPhotoAFP
    Zawodnik skoków narciarskich w pełnym stroju sportowym stoi z uniesioną ręką, trzymając narty. W tle widoczna publiczność oraz bannery reklamowe.
    Kacper TomasiakPZNmateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja