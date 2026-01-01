Polscy skoczkowie skołowani. Maciej Maciusiak wyjaśnia i mówi: śliski temat

Maciej Maciusiak lubi pożartować. Tym razem jednak tak nie było. W Oberstdorfie mówił, że w Garmisch-Partenkirchen nasi skoczkowie pokażą się z lepszej strony i rzeczywiście tak było, choć treningi wcale na to nie wskazywały. Po nich właściwie tylko Kacper Tomasiak mógł być zadowolony.

18-latek ze znacznie wyższego pułapu rozpoczął przygotowanie do konkursu w Ga-Pa. Kilku naszych zawodników próbowało z kolei pewnych rzeczy, by wykorzystać je w przyszłości.

Bardzo dobre kwalifikacje polskich skoczków

W kwalifikacjach już wyglądało to bardzo dobrze. Po raz trzeci w tym sezonie do "10" w serii punktowanej wskoczył Kamil Stoch, który był dziewiąty. Zaraz za "10" - na 12. pozycji - wylądował Tomasiak, Maciej Kot był 17., a Paweł Wąsek - 33. Przepadł tylko Piotr Żyła, który od początku Turnieju Czterech Skoczni zawodził. Jego na austriacką część turnieju zastąpi Dawid Kubacki.

Wiemy, że tych chłopaków stać jest na oddawanie lepszych skoków i zajmowanie wyższych miejsc. Dlatego ciągle mam nadzieję, że w każdym kolejnym konkursie będzie tylko lepiej

Polscy skoczkowie skołowani. Jest dobrze, ale nie do końca

Nasi skoczkowie czują się lekko skołowani. Na czucie i na wideo ich skoki - jak sami przyznają - wyglądają naprawdę dobrze, ale wciąż brakuje im około 10 metrów do najlepszych. Zastanawiają się zatem, gdzie tkwi przyczyna tego, że nie są w stanie rywalizować o miejsca na podium.

Kamil, czy Kacper pokazali, choćby w kwalifikacjach w Ga-Pa, że sprzęt mamy odpowiedni. W zawodnikach jest jednak dużo napięcia i to widać. Na większy luz wrzucił Kamil. On na tym turnieju jest całkiem inny i to dało mu już miejsce w "10". Zyskuje coraz więcej pewności siebie. W kwalifikacjach oddał jeden z lepszych skoków tej zimy

Maciusiak nie chciał komentować spraw sprzętowych, ale przyznał, że niektóre kombinezony zimą wyglądają inaczej niż jeszcze końcem lata. Mówił też o tym, że w środowisku to jest śliski, ale też gorący temat.

Kwalifikacje w Garmisch-Partenkirchen wygrał Słoweniec Domen Prevc.

Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Maciej Maciusiak Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Kamil Stoch EPA/ANNA SZILAGYI PAP

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe