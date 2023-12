Polscy skoczkowie mają powód do obaw? "Jeśli nie zdobywasz punktów w PŚ…"

W tym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich forma "Biało-Czerwonych" pozostawia wiele do życzenia. Boleśnie przekonać o tym mogliśmy się podczas czwartkowych kwalifikacji do pierwszego w czterech konkursów 72. Turnieju Czterech Skoczni . Podopieczni Thomasa Thurnbichlera po raz kolejny nie spisali się najlepiej, co przełożyło się również na pary KO . W większości przypadków polscy zawodnicy bowiem... staną do walki ze znacznie lepiej prezentującymi się obecnie skoczkami.

Maciej Maciusiak tego nie ukrywa. Polscy skoczkowie mocno odczują słabe występy w Pucharze Świata

Słaba forma ekipy Thomasa Thurnbichlera przekłada się również na słabe zarobki. Co prawda w porównaniu z poprzednim sezonem pula nagród w Pucharze Świata wzrosła z 79000 do 86100 franków szwajcarskich, jednak dla "Biało-Czerwonych" nie ma to żadnego znaczenia. W poprzednim roku panowie bowiem regularnie meldowali się w TOP10 konkursów, obecnie natomiast trudno im jest nawet... zakwalifikować się do serii finałowej. Przed konkursem w Oberstdorfie najlepiej zarabiającym w tym momencie Polakiem jest Dawid Kubacki, który do tej pory zainkasował... 8100 franków, a więc około 37,5 tys. złotych.