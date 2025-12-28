W poniedziałek 29 grudnia rozpocznie się pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Dzień wcześniej zawodnicy wzięli udział w kwalifikacjach.

Tylko pięćdziesięciu najlepszych wystąpi w pierwszej serii i powalczy o punkty w systemie KO. Stawka na podstawie wyników z kwalifikacji została właśnie podzielona na 25 par.

W drugiej serii znajdzie się więc 25 zwycięzców wspomnianych wyżej par oraz pięciu najlepszych przegranych, czyli tzw. lucky loserów.

Wszyscy Polacy wywalczyli awans do konkursu

Pierwszym z Polaków skaczących w kwalifikacjach był Maciek Kot. Doświadczony zawodnik nie zawiódł i w pewnym stylu zakwalifikował się do konkursu.

Później bardzo dobry skok oddał również Kamil Stoch (130,5 metra). Nieco gorzej skoczyli Paweł Wąsek (119,5 metra) oraz Piotr Żyła (124 metry).

Na szczęście, każdy z wyżej wymienionych Polaków zdołał wywalczyć sobie awans. Choć ci słabsi musieli liczyć się z tym, że w serii KO prawdopodobnie trafią na trudniejszego rywala, ponieważ skład par jest zależny od miejsc w kwalifikacjach.

Ostatnim z Polaków był Kacper Tomasiak. Kibice liczyli na daleki skok młodego zawodnika, ale tym razem nie było aż tak dobrze.

Tomasiak wylądował na 124. metrze, podobnie jak Piotr Żyła. Przez to młody polski skoczek znalazł się w dolnej połowie tabeli, ale awans do konkursu oczywiście wywalczył.

Wiadomo już, z kim w parach w systemie KO powalczą polscy skoczkowie.

Kamil Stoch zmierzy się z Japończykiem Tomofumim Naito.

Maciej Kot w pierwszej serii będzie rywalizował z Pawłem Wąskiem.

Piotr Żyła o awans do drugiej serii powalczy z Arttim Aigro.

Kacper Tomasiak w pierwszej parze konkursu zmierzy się z Niko Kytosaho.

Rozwiń

Kamil Stoch Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe

Piotr Żyła Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP