Polscy skoczkowie narciarscy w końcu pobili swój rekord. Pierwszy raz w tym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich aż pięciu podopiecznych trenera Thomasa Thurnbichlera awansowało do drugiej serii. W finałowym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen punkty PŚ wywalczyli: Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła. Do najwyższej formy "Biało-Czerwonych" jest jeszcze daleko, ale polscy kibice już mają co świętować. Długo czekali bowiem na taką sytuację.