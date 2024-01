Polacy nie rozumieli, co się dzieje. To hamowało naszych skoczków. Nastąpił przełom

Wciąż jeszcze polskim skoczkom jest daleko do światowej czołówki w skokach, ale po kwalifikacjach w Innsbrucku śmiało można powiedzieć, że znacznie się do niej przybliżyli. Najlepiej wskazuje na to fakt, że drużynowo Polska miała trzeci wynik kwalifikacji, wyprzedzając nawet Niemców. Tyle że ci zanotowali kiepski występ, bo najlepszym z nich był Andreas Wellinger, który zajął 15. miejsce.