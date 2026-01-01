Po głośnym rozstaniu z Thomasem Thurnbichlerem misję doprowadzenia polskich skoczków na igrzyska olimpijskie powierzono Maciejowi Maciusiakowi. Już przed sezonem jasno było, że trwająca kampania będzie ostatnią w karierze dla 38-letniego Kamila Stocha. Prócz trzykrotnego mistrza olimpijskiego w kadrze A pozostali rzecz jasna równie doświadczeni Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Od listopada furorę robi jednak Kacper Tomasiak. 18-latek szturmem wszedł do Pucharu Świata, szybko meldując się w światowej czołówce. Debiutujący w najważniejszym cyklu najwyżej w karierze był piąty (w Wiśle oraz Engelbergu). Noworoczny konkurs w Garmisch-Partenkirchen Tomasiak zakończył na ósmej lokacie. W klasyfikacji generalnej Turnieju Polak jest dziewiąty.

Jedynym z Polaków, który nie wziął udziału w czwartkowym konkursie jest Piotr Żyła. 38-letni zawodnik w środowych kwalifikacjach zaprezentował się bardzo słabo. Po skoku na odległość 120 metrów Polak zajął 53. lokatę. By wywalczyć awans do konkursu Żyle zabrakło 3.4 punktu.

Piotr Żyła poza kadrą skoczków. Przedwczesny koniec Turnieju Czterech Skoczni

Gdy cała Polska szykowała się do zabawy sylwestrowej, Maciusiak dokonał zmiany w polskiej kadrze. Na austriackiej części Turnieju Czterech Skoczni nie zobaczymy Żyły. Jego miejsce zajmie Dawid Kubacki, który tuż po świętach ze zmiennym szczęściem startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu.

Rozmawiałem z Piotrem i zrozumiał sytuację. Jest doświadczonym zawodnikiem, więc zna zasady gry

Żyła po nieudanym Turnieju Czterech Skoczni wrócił już do Polski. W rozmowie z "sport.tvp.pl" trzykrotny mistrz świata odniósł się do swojej postawy w ostatnich tygodniach. Jak sam wprost wyznał, przegrał walkę "sam ze sobą".

- Prawdę mówiąc, tu nie chodzi nawet o same błędy techniczne, o kwestie na skoczni. Ja, tak jakby, znowu chyba nie poradziłem sobie sam ze sobą. (...) To nic miłego, ale tego już nie cofnę - powiedział Żyła.

Sporo miejsca Żyła poświęcił również sferze mentalnej. - To chyba bardziej jest o emocjach, o mentalu. Bo w tym całym moim przypadku skoki wynikają z tego, jak się do tego nastawiam. To są takie moje rzeczy, które trudno jest wyjaśnić. Z tego potem bierze się to, że mam troszkę może za dużo emocji w sobie i takie, jak to nazwać, napięcia. Takie, że mi zaczyna tak bardziej zależeć, za mocno - dodał polski skoczek.

W kolejnej części wywiadu Żyła zwrócił uwagę również na problemy techniczne. Sam zauważył, że ze względu na swoje nastawienie mentalne zdecydowanie zbyt wcześnie odbijał się z progu. Jego zdaniem miało to miejsce zarówno w Ga-Pa, jak i w Oberstdorfie, gdzie zakończył rywalizację na 36. lokacie.

Piotr Żyła już w Polsce. Wskazuje na kolejny cel

Żyła wypadł z polskiej kadry na resztę Turnieju Czterech Skoczni. Niewykluczone, że 38-latek nie wystartuje również w Zakopanem oraz Sapporo. Sam skoczek zwraca uwagę na to, że będzie skupiał się na treningach, by wystartować w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie (23-25 stycznia).

- O tym też rozmawiałem z Maciejem Maciusiakiem. Uznaliśmy, że nie ma sensu teraz jechać na austriacką część i się dalej męczyć. (...) Muszę pomyśleć o tym, co jeszcze przede mną, co jeszcze mogę tej zimy zrobić. Są loty, a ja lubię loty, więc warto się na to odpowiednio przygotować, skompletować trochę sprzętu, wyszykować się tam - wyjaśnił Żyła.

Żyła po niepowodzeniu w Ga-Pa jest już w Polsce. Na koniec rozmowy ze "sport.tvp.pl" zdradził swoje plany na najbliższe dni. Wszystko wskazuje na to, że Żyła nie ma zamiaru robić sobie przerwy od skoków i już przy pierwszej okazji chce wrócić do treningów.

- Na piątek 2 stycznia jestem już umówiony z Krzysztofem Biegunem w Szczyrku. Coś już chcę poskakać. Normalnie, na spokojnie. Mam kilka elementów do zrobienia w treningu, do przypilnowania. Jednak ja wiem, że skakać umiem. Tylko trzeba sobie przypomnieć, jak to robić. W spokoju - zakończył Żyła.

Podczas gdy Żyła będzie trenował, by wrócić do optymalnej formy, reszta polskiej kadry będzie dalej walczyła w Turnieju Czterech Skoczni. Kwalifikacje w Innsbruck już w sobotę 3 stycznia, a trzeci z konkursów TCS odbędzie się 4 stycznia o godz. 13:30. Rywalizację tradycyjnie zakończy konkurs w Bischofshofen (6 stycznia, godz. 16:30). Relacje ze wszystkich konkursów będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

