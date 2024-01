Piotr Żyła "odpalił" na skoczni, a później te słowa. Thurnbichler odpowiada

Polscy skoczkowie trafili na trudnych rywali w parach KO, jednak podczas konkursu trzej nasi zawodnicy wywalczyli bezpośredni awans. Lepsi w pojedynkach okazali się Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Kamil Stoch . Do drugiej serii z pozycji „szczęśliwych przegranych” awansował Aleksander Zniszczoł . Dzień wcześniej przez kwalifikacje do konkursu nie przebrnął Dawid Kubacki . W drugiej serii nie zobaczyliśmy również Macieja Kota .

Turniej Czterech Skoczni. Thurnbichler ma powody do zadowolenia. "Najlepszy w sezonie"

Po pierwszej serii duże nadzieje wśród polskich kibiców obudził Piotr Żyła, który oddał skok na odległość 131 m. Do miejsca na podium tracił 1,6 pkt. Niestety podczas jego skoku w drugiej serii dużą rolę zaczął odgrywać wiatr. Podmuchy były dosyć mocne, ale ostatecznie dostał zielone światło. Złe warunki sprawiły, że osiągnął on tylko 115 m i spadł do drugiej dziesiątki.