Piotr Żyła odesłany do domu. Maciej Maciusiak powołał innego skoczka w jego miejsce

Tomasz Kalemba

- Chcę walczyć. I pokonać samego siebie. Chcę skakać naprawdę fajnie w tym turnieju. Chciałbym w każdym konkursie dawać z siebie tyle, ile mogę. To jest dla mnie ważne - mówił Piotr Żyła po kwalifikacjach w Oberstdorfie. Po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen 38-latek spakował rzeczy i wyjechał do kraju. To, co zapowiadał Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków, stało się faktem. Żyła po raz drugi w karierze został wycofany z Turnieju Czterech Skoczni.

Skoczek narciarski w stroju sportowym niesie narty i torbę, spacerując po zaśnieżonym terenie w pobliżu betonowego muru.
Piotr ŻyłaEXPA/JFKNewspix.pl

Piotr Żyła fatalnie skakał w treningach w Oberstdorfie. W kwalifikacjach przebudził się, ale konkurs zakończył na pierwszej serii.

W Garmisch-Partenkirchen było nieco lepiej w treningach, ale z kolei nie przebrnął kwalifikacji. Sztabowi szkoleniowemu nie zostawił żadnego argumentu, który by za nim przemawiał.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Piotr Żyła odesłany do domu. Maciej Maciusiak zabrał głos

W tej sytuacji na Turniej Czterech Skoczni został dowołany Dawid Kubacki. On ostatnio rywalizował w Pucharze Kontynentalnym. W Engelbergu w pierwszym konkursie był trzeci, a w drugim 13. Cały weekend skakał bardzo dobrze, ale zawalił ostatni skok w Szwajcarii, który kosztował wiele.

Nie wywalczył bowiem dodatkowego miejsca dla Polski na konkursy w Zakopanem i Sapporo. Nie powiększył też kwoty dla naszego kraju na Puchar Kontynentalny.

Sztab naszej kadry zdecydował jednak, że należy mu się powrót do Pucharu Świata.

Rozmawiałem z Piotrem i zrozumiał sytuację. Jest doświadczonym zawodnikiem, więc zna zasady gry
przyznał Maciusiak w rozmowie z Interia Sport.

Po wydaniu komunikatu przez PZN post na Facebooku dodał Żyła.

Żyła jest 25. zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tej zimy błysnął w Wiśle, gdzie bił się o podium. Ostatecznie zajął siódme miejsce.

Kwalifikacje do czwartkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni a Ga-Pa (1 stycznia. godz. 14.00) wygrał Słoweniec Domen Prevc. Najlepszym z Polaków był Kamil Stoch, który zajął dziewiąte miejsce. Kacper Tomasiak był 12., Maciej Kot - 17., a Paweł Wąsek 33.

Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Zawodnik w białym kombinezonie sportowym wykonuje skok narciarski podczas zawodów, leci w powietrzu z szeroko rozstawionymi nartami na tle rozmazanej skoczni.
Piotr ŻyłaFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP
Mężczyzna w sportowej kurtce z logotypami sponsorów idzie po schodach, na głowie ma czapkę zimową, w tle widoczna metalowa barierka oraz fragment skoczni narciarskiej.
Maciej MaciusiakFoto Olimpik/Nur PhotoAFP
Skoczek narciarski w kombinezonie startowym, kasku i goglach trzyma ręce skrzyżowane na klatce piersiowej, z widocznym napięciem oczekuje na swoją kolej. W tle rozmyci kibice i elementy skoczni.
Dawid KubackiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

