Piotr Żyła odesłany do domu. Maciej Maciusiak powołał innego skoczka w jego miejsce

Piotr Żyła fatalnie skakał w treningach w Oberstdorfie. W kwalifikacjach przebudził się, ale konkurs zakończył na pierwszej serii.

W Garmisch-Partenkirchen było nieco lepiej w treningach, ale z kolei nie przebrnął kwalifikacji. Sztabowi szkoleniowemu nie zostawił żadnego argumentu, który by za nim przemawiał.

Piotr Żyła odesłany do domu. Maciej Maciusiak zabrał głos

W tej sytuacji na Turniej Czterech Skoczni został dowołany Dawid Kubacki. On ostatnio rywalizował w Pucharze Kontynentalnym. W Engelbergu w pierwszym konkursie był trzeci, a w drugim 13. Cały weekend skakał bardzo dobrze, ale zawalił ostatni skok w Szwajcarii, który kosztował wiele.

Nie wywalczył bowiem dodatkowego miejsca dla Polski na konkursy w Zakopanem i Sapporo. Nie powiększył też kwoty dla naszego kraju na Puchar Kontynentalny.

Sztab naszej kadry zdecydował jednak, że należy mu się powrót do Pucharu Świata.

Rozmawiałem z Piotrem i zrozumiał sytuację. Jest doświadczonym zawodnikiem, więc zna zasady gry

Po wydaniu komunikatu przez PZN post na Facebooku dodał Żyła.

Żyła jest 25. zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tej zimy błysnął w Wiśle, gdzie bił się o podium. Ostatecznie zajął siódme miejsce.

