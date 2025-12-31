Piotr Żyła odesłany do domu. Maciej Maciusiak powołał innego skoczka w jego miejsce
- Chcę walczyć. I pokonać samego siebie. Chcę skakać naprawdę fajnie w tym turnieju. Chciałbym w każdym konkursie dawać z siebie tyle, ile mogę. To jest dla mnie ważne - mówił Piotr Żyła po kwalifikacjach w Oberstdorfie. Po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen 38-latek spakował rzeczy i wyjechał do kraju. To, co zapowiadał Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków, stało się faktem. Żyła po raz drugi w karierze został wycofany z Turnieju Czterech Skoczni.
Piotr Żyła fatalnie skakał w treningach w Oberstdorfie. W kwalifikacjach przebudził się, ale konkurs zakończył na pierwszej serii.
W Garmisch-Partenkirchen było nieco lepiej w treningach, ale z kolei nie przebrnął kwalifikacji. Sztabowi szkoleniowemu nie zostawił żadnego argumentu, który by za nim przemawiał.
Piotr Żyła odesłany do domu. Maciej Maciusiak zabrał głos
W tej sytuacji na Turniej Czterech Skoczni został dowołany Dawid Kubacki. On ostatnio rywalizował w Pucharze Kontynentalnym. W Engelbergu w pierwszym konkursie był trzeci, a w drugim 13. Cały weekend skakał bardzo dobrze, ale zawalił ostatni skok w Szwajcarii, który kosztował wiele.
Nie wywalczył bowiem dodatkowego miejsca dla Polski na konkursy w Zakopanem i Sapporo. Nie powiększył też kwoty dla naszego kraju na Puchar Kontynentalny.
Sztab naszej kadry zdecydował jednak, że należy mu się powrót do Pucharu Świata.
Rozmawiałem z Piotrem i zrozumiał sytuację. Jest doświadczonym zawodnikiem, więc zna zasady gry
Po wydaniu komunikatu przez PZN post na Facebooku dodał Żyła.
Żyła jest 25. zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tej zimy błysnął w Wiśle, gdzie bił się o podium. Ostatecznie zajął siódme miejsce.
Kwalifikacje do czwartkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni a Ga-Pa (1 stycznia. godz. 14.00) wygrał Słoweniec Domen Prevc. Najlepszym z Polaków był Kamil Stoch, który zajął dziewiąte miejsce. Kacper Tomasiak był 12., Maciej Kot - 17., a Paweł Wąsek 33.
Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport