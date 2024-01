Turniej Czterech Skoczni. Piotr Żyła zaskoczył. Powiedział wprost o swoim problemie

Dziennikarz Kacper Merk zagadnął Wiślanina w sprawie warunków, w jakich przyszło mu skakać. Zażartował, że z racji, iż startował po Kamilu Stochu, musiał liczyć się z wiatrem w plecy, bowiem nasz mistrz ma tę przypadłość, że często ma dużo dodanych punktów przez niesprzyjające warunki. "Tak to właśnie wygląda" - odparł krótko. Następnie przeszedł do rzeczy i zdradził, co w jego opinii jest do poprawy w skokach.