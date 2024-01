Piotr Żyła bił się po twarzy. Jakby nie dowierzał. "Stary a głupi"

Piotr Żyła w swoim znakomitym skokiem w pierwszej serii w końcu dał nadzieję na pierwsze polskie podium w tym sezonie. Nasz skoczek zajmował czwarte miejsce.

Wydawało się, że sam nie do końca w to wierzył, bo schodząc ze skoczni w kierunku wagonika kolejki, bił się po twarzy. Jakby chciał upewnić się, że to nie jest sen. Był jak rozjuszony lew. Gdy przechodził koło polskich dziennikarzy zażartował, mówiąc "katastrofa".

TCS. Piotr Żyła prosto z mostu: pomyślałem i to był błąd

W drugiej serii Żyła stanął przed wielką szansą na walkę o podium. Tyle że w końcówce rywalizacji do gry włączyły się warunki. Najpierw była kilkunastominutowa przerwa przed skokiem Stefana Krafta, a potem pojawił się mocny wiatr w plecy. To nie pomagało. Gdyby Borek Sedlak wytrzymał jeszcze kilka sekund, wówczas Żyła skakałby z "lufą" pod narty. Trudno jest jednak mieć pretensje do Czecha, bo przecież w Innsbrucku zaczęły zapadać ciemności i trzeba było spieszyć się z przeprowadzeniem konkursu.

Do złych warunków swoje trzy grosze dołożył Żyła. Jak sam powiedział: trochę pomyślałem i to był błąd.

Nasz zawodnik nie chciał winy zwalać na warunki.



Gdybym to w głowie dobrze rozegrał, to nic by mi się nie stało. Stary a głupi. Tyle lat skaczę, a popełniam te same błędy ~ wypalił Żyła.

W pierwszej serii nasz zawodnik przeskoczył skocznię. Uzyskał 131 metrów. To była próba, jakich w tym sezonie nie widzieliśmy w jego wykonaniu.

- To był mój taki pierwszy skok tej zimy. Reszta to Jezus Maria. To był jednak skok na luzie. Wyszedłem i skoczyłem. Bez myślenia. Na zasadzie, że jak nic nie zrobię, to nic nie zepsuję - śmiał się nasz skoczek.

Kiedy mówiliśmy o tym, że widać, że coś drgnęło u naszych skoczków, Żyła tylko odparował: - Ale będzie forma na wiosnę.

A zaraz dodał: - Jak się dobrze skacze, to człowiek od razu się bardziej cieszy. Pojawia się wtedy większa chęć do pracy. I to jest budujące. Trzeba było się zmuszać do roboty, ale po Garmisch-Partenkirchen przyszedł czas, że zaczęło się naprawdę fajnie pracować.



Ostatnie miesiące były bardzo trudne dla Żyły. To zawodnik, który zawsze garnie się do pracy, ale teraz miał z tym problem. Zmuszał się do treningów. Pytany o to, czy uda się to zmienić i znowu będzie czuł radość z tego, co robi, odparł: - Na początku było średnio i człowiek się frustrował. Były nerwy, kiedy długo nie szło. Trzeba było jednak zaakceptować to, w jakiej jestem sytuacji i iść naprzód. Cieszy to, że zaczyna się pojawiać coraz więcej pojedynczych, ale soczystych skoków. Taki, jak ten w pierwszej serii w Innsbrucku ostatni raz oddałem chyba ubiegłej zimy.



Z Innsbrucka - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Piotr Żyła / EPA/ANNA SZILAGYI / PAP

Piotr Żyła / EPA/ANNA SZILAGYI / PAP