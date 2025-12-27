Pierwsze podium Kubackiego w sezonie. Dramat Zniszczoła w drugiej serii w Engelbergu

Dawid Kubacki był jedynym skoczkiem, który na igrzyskach olimpijskich w 2022 roku zdobył medal. Bardzo bliski tego osiągnięcia był także Kamil Stoch, który jednak zakończył tamtą imprezę z rozczarowaniem wymalowanym na twarzy. Nie ma wątpliwości, że obaj panowie chcą wrócić z medalami także z igrzysk we Włoszech.

Te już za nieco ponad miesiąc, ale na dziś wydaje się, że sytuacja Kubackiego w kontekście wyjazdu do Predazzo, jest bardzo trudna. Ten sezon naszemu skoczkowi zupełnie się nie układa. Po ostatnim weekendzie w Engelbergu trener Maciej Maciusiak uznał, że czas na przerwę.

Kubacki i Zniszczoł walczyli o triumf. Przebudzenie Polaków

W związku z tym nie powołał Kubackiego na 74. Turniej Czterech Skoczni. Oprócz niego na niemiecko-austriacki turniej nie pojedzie także Aleksander Zniszczoł. Obaj dostali na czas na spokojny trening, a potem także...wyjazd do Engelbergu tuż po świętach Bożego Narodzenia. Tam bowiem odbywa się w ten weekend Puchar Kontynentalny.

W serii próbnej Kubacki rozbudził apetyty, bo Polak wygrał tę "przebieżkę" przed konkursem. Celem było potwierdzenie dobrej formy w konkursie. Jako pierwszy na rozbiegu pojawił się jednak Jakub Wolny, który spisał się fatalnie. 113. metrów nie dawało szans na awans do drugiej serii.

Zaraz po nim na belce usiadł Kubacki, który poleciał prawie 20 metrów dalej. Lądowanie na odległości 131,5. metra dawało mu prowadzenie przez długi czas. Po Kubackim przyszedł czas na Jarosława Krzaka, który osiągnął 117,5. metra i również od drugiej serii mógł niestety zapomnieć.

Niedługo po Krzaku na rozbiegu pojawił się Aleksander Zniszczoł, który osiągnął równo 130. metrów, ale oddawał skok w bardzo trudnych warunkach, co pozwoliło mu wyprzedzić Kubackiego o równo punkt. Po pierwszej serii Zniszczoł był trzeci, a Kubacki czwarty. Do finału awansował jeszcze Klemens Joniak.

Drugą serię z polskiej perspektywy rozpoczął Klemens Joniak. Nasz młody skoczek osiągnął 133. metry, ale z racji na podniesioną o dwa stopnie belkę, nie dało to wielkiego awansu. Na kolejnego Polaka musieliśmy sporo poczekać, bo był nim dopiero czwarty po pierwszej serii Kubacki.

35-latek zaprezentował się bardzo podobnie do tego, co zobaczyliśmy w pierwszej serii. Lądowanie na odległości 131. metrów dawało mu prowadzenie, a po kompletnie nieudanej próbie Zniszczoła, który osiągnął ledwie 122. metry, stało się jasne, że Dawid zakończy rywalizację na podium. Ostatecznie był to najniższy jego stopień. Zniszczoł spadł na 16. lokatę.

Wyniki konkursu w Engelbergu:

1. Clemens Laitner - 283.7 pkt

2. Markus Mueller - 280.7 pkt

3. Dawid Kubacki - 280.1 pkt

...

16. Aleksander Zniszczoł - 255.4 pkt

22. Klemens Joniak - 251.9 pkt

33. Jarosław Krzak - 105.0 pkt

38 - Jakub Wolny - 99.8 pkt

Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Dawid Kubacki jest ostatnim polskim skoczkiem, który zanotował zwycięstwo w zawodach PŚ FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Dawid Kubacki z brązowym medalem igrzysk olimpijskich BEN STANSALL AFP

Kamil Stoch. Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News