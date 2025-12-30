Partner merytoryczny: Eleven Sports

Paweł Wąsek najlepszym polskim skoczkiem tego roku. W Oberstdorfie wyglądał na zrezygnowanego

Tomasz Kalemba

Paweł Wąsek wraz ze sztabem medycznym uporał się z dopadającą go chorobą i wystąpił w serii finałowej konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Choć został najlepszym polskim skoczkiem w 2025 roku, to jednak skocznię Schattenberg opuszczał ze spuszczoną głową.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku trzyma długą nartę, stojąc na tle reklam sponsorskich podczas zawodów skoków narciarskich.
Paweł WąsekTomasz MarkowskiNewspix.pl

Paweł Wąsek przed rokiem zaczął Turniej Czterech Skoczni od dziesiątego miejsca w Oberstdorfie. W tym roku było zdecydowanie gorzej, choć udało się 26-latkowi awansować do serii finałowej po tym, jak wygrał w parze z Maciejem Kotem.

Skoczek z Ustronia narzekał na nie najlepsze czucie na skoczni. Przyznał też, że nie był zadowolony z żadnego skoku oddanego na Schattenberg. Ostatecznie zajął w konkursie 28. miejsce.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Przybity Paweł Wąsek. "Nie będę rzucał nartami"

Wąsek wyglądał na przybitego, ale trudno się dziwić. Przecież ubiegłej zimy był liderem polskiej kadry i wbijał się do światowej czołówki, a teraz widać, jak bardzo męczy się na skoczni.

Bardzo męczy to, jeśli nie idzie i za bardzo nie wie się, jak to poprawić. Wtedy i głowa i ciało mają problemy. Trudno być zachwyconym po konkursie, w którym moje skoki wcale nie nadawały się na "30". Nie jestem jednak załamany. Nie będę rzucał nartami i nie chcę wracać do domu. Buzują jednak we mnie emocje
przyznał Wąsek.

Teraz skoczków czeka rywalizacja w Garmisch-Partenkirchen, co wcale nie ucieszyło 26-latka.

- Nie przepadam za tą skocznią, ale może akurat tam coś zadziała - zakończył.

    Paweł Wąsek najlepszym polskim skoczkiem 2025 roku

    Wąsek został najlepszym polskim skoczkiem 2025 roku. W Pucharze Świata w 30 konkursach zgromadził 491 punktów, co dało mu 15. miejsce na świecie. Drugim Polakiem w tym gronie był Kamil Stoch, który zdobył 224 pkt., a trzeci rewelacyjny Kacper Tomasiak z 200 pkt. na koncie.

    Konkurs w Oberstdorfie padł łupem Słoweńca Domena Prevca. To była pierwsza wygrana zawodnika z tego kraju na skoczni Schattenberg w historii. Podium uzupełnili Austriak Daniel Tschofenig i Niemiec Felix Hoffmann. Początkowo na podium był też Słoweniec Timi Zajc, który jednak został zdyskwalifikowany.

    Najlepszym z Polaków był Tomasiak. On zajął 14. miejsce. Trzy lokaty niżej znalazł się Kamil Stoch

    Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Skoczek narciarski w locie nad miastem, z rozległym widokiem na dolinę i góry w tle, w pełnym stroju sportowym i numerze startowym, dynamiczny moment w czasie zawodów.
    Paweł WąsekEPA/ANNA SZILAGYIPAP
    Paweł Wąsek
    Paweł WąsekIMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East NewsEast News
    Paweł Wąsek
    Paweł WąsekMarcin Golba/NurPhotoAFP

