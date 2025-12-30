Paweł Wąsek przed rokiem zaczął Turniej Czterech Skoczni od dziesiątego miejsca w Oberstdorfie. W tym roku było zdecydowanie gorzej, choć udało się 26-latkowi awansować do serii finałowej po tym, jak wygrał w parze z Maciejem Kotem.

Skoczek z Ustronia narzekał na nie najlepsze czucie na skoczni. Przyznał też, że nie był zadowolony z żadnego skoku oddanego na Schattenberg. Ostatecznie zajął w konkursie 28. miejsce.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarską Polsat News

Przybity Paweł Wąsek. "Nie będę rzucał nartami"

Wąsek wyglądał na przybitego, ale trudno się dziwić. Przecież ubiegłej zimy był liderem polskiej kadry i wbijał się do światowej czołówki, a teraz widać, jak bardzo męczy się na skoczni.

Bardzo męczy to, jeśli nie idzie i za bardzo nie wie się, jak to poprawić. Wtedy i głowa i ciało mają problemy. Trudno być zachwyconym po konkursie, w którym moje skoki wcale nie nadawały się na "30". Nie jestem jednak załamany. Nie będę rzucał nartami i nie chcę wracać do domu. Buzują jednak we mnie emocje

Teraz skoczków czeka rywalizacja w Garmisch-Partenkirchen, co wcale nie ucieszyło 26-latka.

- Nie przepadam za tą skocznią, ale może akurat tam coś zadziała - zakończył.

Paweł Wąsek najlepszym polskim skoczkiem 2025 roku

Wąsek został najlepszym polskim skoczkiem 2025 roku. W Pucharze Świata w 30 konkursach zgromadził 491 punktów, co dało mu 15. miejsce na świecie. Drugim Polakiem w tym gronie był Kamil Stoch, który zdobył 224 pkt., a trzeci rewelacyjny Kacper Tomasiak z 200 pkt. na koncie.

Konkurs w Oberstdorfie padł łupem Słoweńca Domena Prevca. To była pierwsza wygrana zawodnika z tego kraju na skoczni Schattenberg w historii. Podium uzupełnili Austriak Daniel Tschofenig i Niemiec Felix Hoffmann. Początkowo na podium był też Słoweniec Timi Zajc, który jednak został zdyskwalifikowany.

Najlepszym z Polaków był Tomasiak. On zajął 14. miejsce. Trzy lokaty niżej znalazł się Kamil Stoch

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Paweł Wąsek EPA/ANNA SZILAGYI PAP

Paweł Wąsek IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East News East News

Paweł Wąsek Marcin Golba/NurPhoto AFP