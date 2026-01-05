Pachniało niespodzianką, Kot wyprzedzał wszystkich. Aż pojawił się Tomasiak

Apetyty polskich kibiców mocno rozbudziły już serie treningowe. W pierwszej do czołowej dziesiątki powrócił Kamil Stoch. Wielokrotny mistrz olimpijski jeszcze wczoraj przeżywał prawdziwy koszmar, bo w Innsbrucku nie znalazł się w rundzie finałowej. Podczas ostatniego przystanku Turnieju Czterech Skoczni wysłał jednak pozytywny sygnał do kibiców. A wraz z nim klasycznie Kacper Tomasiak, który w drugiej próbie poleciał nawet dalej.

Podobne skoki trzeba było powtórzyć w rywalizacji o stawkę. A kwalifikacje w niemiecko-austriackich zawodach ważą podwójnie. Na podstawie wyników tworzone są pary głównego konkursu. W teorii im wyższe miejsce, tym łatwiejszy oponent i zarazem prostsza droga do serii finałowej. Fani liczyli na dobry rezultat zwłaszcza w przypadku wspomnianego wyżej Kacpra Tomasiaka. Ten póki co w legendarnym turnieju skacze regularnie, mając realne szanse na finisz w TOP 10.

O takich rezultatach mogą pomarzyć pozostali "Biało-Czerwoni". Mamy tu na myśli choćby Dawida Kubackiego, który jako pierwszy pojawił się na rozbiegu. Niedawny uczestnik Pucharu Kontynentalnego zmartwił kibiców w drugim treningu, ledwo łapiąc się do czołowej pięćdziesiątki. Kilkadziesiąt minut później również nie zaliczył spektakularnego lotu (122 m), ale najważniejsze, że znalazł się nad kreską.

Daleki skok Kota w Bischofshofen, Stoch za jego plecami. Aż przyszła kolej na Tomasiaka

Dużo lepiej spisał się Maciej Kot (130,5 m). Sportowiec z Limanowej magiczną barierę 130 metrów przekroczył jako drugi w całych kwalifikacjach. Wcześniej tej sztuki dokonał jedynie prowadzący Isak Andreas Langmo (132,5 m). Przepustkę do wtorkowych zmagań uzyskał także Paweł Wąsek. Zdyskwalifikowany w Innsbrucku nasz reprezentant lądował pół metra dalej niż Dawid Kubacki i także ze spokojem czekał na poznanie jutrzejszego oponenta.

Najlepsze dla polskich kibiców miało dopiero nadejść, bo pozostali jeszcze Kamil Stoch i Kacper Tomasiak, a więc ci, którzy błysnęli w treningach. "Rakieta z Zębu" nie zawiodła, prawie powtarzając wyczyn Macieja Kota (130 m). Młodszy z kadrowiczów plasował się wyżej i miał szansę na to, żeby wyprzedzić wszystkich pozostałych kolegów z reprezentacji. Nie pozwolił na to Kacper Tomasiak. Skoczył co prawda tyle samo co starszy rodak, lecz dodano mu więcej punktów za wiatr. Skończyło się na czternastej lokacie. W czołowej dwudziestce znaleźli się dodatkowo Kot oraz Stoch.

Pewnie zwyciężył Domen Prevc. Słoweniec jako jedyny osiągnął minimum 140 metrów. Lider Pucharu Świata zakończył lot na dokładnie takiej odległości. Za nim uplasowało się aż trzech przedstawicieli gospodarzy - Stephan Embacher (138 m), Jan Hoerl (137 m) i Daniel Tschofenig (133,5 m).

Wyniki kwalifikacji do konkursu w Bischofshofen:

1. Domen Prevc (Słowenia) - 159,2 punktu

2. Stephan Embacher (Austria) - 153

3. Jan Hoerl (Austria) - 149,9

4. Daniel Tschofenig (Austria) - 146,2

5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 145,8

…

14. Kacper Tomasiak (Polska) - 134,9

16. Maciej Kot (Polska) - 131,8

18. Kamil Stoch (Polska) - 130,3

32. Dawid Kubacki (Polska) - 116,6

35. Paweł Wąsek (Polska) - 114,4

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Kamil Stoch Daniel Karmann/DPA AFP

Kacper Tomasiak Marcin Golba AFP

Maciej Kot PZN materiały prasowe