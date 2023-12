Oto pary KO noworocznego konkursu. Wielkie nazwiska na drodze Polaków

W niedzielę o 13:45 rozpoczęły się kwalifikacje do drugiego konkursu 72. Turnieju Czterech Skoczni. Niemiłą niespodzianką było odpadnięcie Macieja Kota i Pawła Wąska, którzy zajęli odpowiednio 51. i 56. miejsce. Temu pierwszemu do miejsca premiowanego awansem zabrakło 1,7 punktu. Właśnie 50. pozycję zajął Piotr Żyła, nieco "kuchennymi drzwiami" wywalczył przepustkę do poniedziałkowych zawodów w Ga-Pa. Uratowała go dyskwalifikacja Domena Prevca.