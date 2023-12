Skoki narciarskie: Turniej Czterech Skoczni. Problemy Polaków, Thomas Thurnbichler ma dylemat

Muszę ogłosić pewne wydarzenia w zespole. Mamy w drużynie dwie osoby, które zachorowały. W czwartek zaliczyliśmy dobry trening, natomiast w nocy Paweł Wąsek się rozchorował. Ma naprawdę wysoką temperaturę, 39 stopni. Na szczęście był sam w pokoju hotelowym. Dawid Kubacki także ma podwyższoną temperaturę - 38,5 stopnia. Minioną noc spędził w domu, więc także był odizolowany od drużyny. Zrobił już test pod kątem Covid-19 i nie jest to Covid-19. Lekarz stwierdził, że to grypa

Zmagania w Turnieju Czterech Skoczni rozpoczną się już za tydzień - 29 grudnia w Oberstdorfie. Później w tradycyjnym noworocznym konkursie skoczkowie zmierzą się 1 stycznia na obiekcie w Garmisch-Partenkirchen. Następnie karawana Pucharu Świata przeniesie się do Austrii - najpierw do Innsbrucka, a następnie do Bischofshofen, gdzie 6 stycznia poznamy kolejnego triumfatora Złotego Orła.