Ogromne kontrowersje wokół gwiazdora. Sensacyjne doniesienia z Norwegii

Andreas Wellinger jest jednym z głównych faworytów do wygrania 72. Turnieju Czterech Skoczni. Reprezentant Niemiec zrobił już pierwszy krok w kierunku wywalczenia Złotego Orła, bowiem tryumfował w czwartkowych kwalifikacjach. Co ciekawe, po zawodach Norwegowie zauważyli pewien szczegół u podopiecznego Stefana Horngachera. Otóż media obiegły zdjęcia zawodnika, który startował z... dziurą w kombinezonie. Do sprawy odniósł się kontroler sprzętu na zawodach Pucharu Świata - Christian Kathol