Nowy rok, ale u Polaków bez zmian. Zacięta walka o triumf w Turnieju Czterech Skoczni

1 stycznia to zawsze czas na konkurs Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen . Przez niedzielne kwalifikacje przeszło czterech z sześciu Polaków - Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła uzyskali awans, a odpadli Maciej Kot i Paweł Wąsek . Polacy ponownie nie zachwycili, ale światełko w tunelu pojawiło się w serii próbnej, w której Aleksander Zniszczoł zajął siódme miejsce.

W konkursie zaprezentował się jako pierwszy z podopiecznych trenera Thomasa Thurnbichlera . Nie dał szans Niko Kytosaho w rywalizacji KO. Skoczył na 128. metr, co dało notę o ponad 22 punkty wyższą od Japończyka, którego skok był nieudany (116,5 m). Chwilę później Kamil Stoch (130 m) o 0,8 pkt pokonał Halvora Egnera Graneruda . Zeszłoroczny zwycięzca TCS wciąż nie może nawiązać do dyspozycji z niedalekiej przeszłości.

Turniej Czterech Skoczni. Żyła, Zniszczoł i Stoch w drugiej serii w Ga-Pa

Zwycięską passę Polaków przerwał Dawid Kubacki , który uległ Johannowi Andre Forfangowi. Polak skoczył zaledwie metr krócej (128 m) od Norwega mimo odrobinę lepszych warunków. Różnica między nimi wyniosła 5,2 pkt. 33-latek urodzony w Nowym Targu nie zdołał wejść do rundy finałowej nawet z pozycji któregoś z tzw. "szczęśliwych przegranych". Trudno było też spodziewać się, by Piotr Żyła wygrał z triumfatorem kwalifikacji Anze Laniskiem. Niespodzianki nie było, ale zawodnik z Cieszyna awansował jednak właśnie jako "lucky loser".

Jako pierwszy z naszych skoczków w drugiej serii zaprezentował się więc Kamil Stoch, który skoczył 133 m. Była to udana próba, choć nie dała mu prowadzenia. Po swoim skoku zawodnik z Zębu zajmował drugą lokatę. Tuż po nim na belce usiadł Aleksander Zniszczoł, osiągając dokładnie taką samą odległość. Dzięki temu to on wskoczył na drugie miejsce w konkursie. Później z naszymi reprezentantami przegrał Johann Andre Forfang było więc pewne, że nie zaliczą oni spadku względem swoich pozycji po pierwszej serii.