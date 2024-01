Nowy kombinezon Kubackiego pod ścisłą kontrolą. Polak wszystko wyjaśnił

Nowy kombinezon to było mało. Skok był spóźniony, przyzwoita odległość, ale to jednak za mało. Nie będzie to przyjemny dzień ani przyjemne otwarcie tego roku. Zostało kibicowanie kolegom

Tomasz Kalemba: Patrząc na to, jak to wygląda, nie można być nastawionym pozytywnie. WIDEO

Po dobrych skokach Aleksandra Zniszczoła w kwalifikacjach Thomas Thurnbichler tajemniczo zapowiadał, że Polacy mają tajną broń na kolejne konkursy. Chodziło o nowe kombinezony, które szyto w noc sylwestrową tak, by również inni nasi zawodnicy mogli z nich skorzystać. I faktycznie, poza Kamilem Stochem inni otrzymali nowe, niebieskie uniformy. Dawid Kubacki chwali nowy kombinezon, choć akurat spóźnił swój skok i nawet to mu nie pomogło.

Kontroler sprawdzał kilka rzeczy, to zajmuję trochę czasu. Trzeba się rozebrać, porozwiązywać ze wszystkiego, dlatego tyle to trwa

Mimo wszystko zawodnik z Szaflar przyznał, że wie, co poszło nie tak i nie martwi się o to, że ta nieudana próba może wpłynąć na jego postawę w kolejnych zawodach Turnieju Czterech Skoczni. "Rozmyślać nie ma co, ja czułem, że to było późno, nogi "spadły" z progu. Wtedy ta energia się gubi, bo idzie w próżnie zamiast w próg. Tutaj nie ma wielkiej filozofii" - stwierdził w rozmowie z "Eurosportem".