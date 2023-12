Norwegowie przeprowadzili "śledztwo". Odkryli sekret niemieckiej kadry

Norwegowie w ostatnich tygodniach dokładali wszelkich starań, aby odkryć, co stoi za nagłą i niespodziewaną zwyżką formy ekipy Stefana Horngachera. Po intensywnym dochodzeniu, w którym pomogli również norwescy dziennikarze, ustalono, że "sekretem" Niemców są rzekomo... produkowane specjalnie dla nich wiązania do nart. Andreas Wellinger zapytany o nie przez dziennikarzy NRK, co ciekawe, szybko uciął temat.