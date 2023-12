Norwegowie odkryli tajemnicę Niemców. To może być klucz do wygranej w Turnieju Czterech Skoczni

Kilkanaście lat później temat wiązań powraca, choć już nie w kontekście Ammanna. Tym razem sprzęt ma dawać przewagę Niemcom - dodajmy od razu, że jak najbardziej legalną, bo wiązania stosowane przez podopiecznych Stefana Horngachera spełniają wszelkie wytyczne i w żadnym razie nie są podstawą do choćby rozważania dyskwalifikacji.

Nie wiem, o co dokładnie chodzi, ale nie wydaje mi się, żeby Niemcy chcieli, żebyśmy my lub ktokolwiek inny również dostał te wiązania

- Z pewnością jest to coś dobrego, bo wszyscy Niemcy skaczą daleko - wtórował koledze Johann Andre Forfang.

Niemcy mają wiązania na wyłączność. Nikt inny ich nie kupi

Co ważne, zawodnicy z innych państw mogą zapomnieć o stosowaniu identycznych wiązań jak te, które mają Niemcy. Sprzęt drużyny trenera Horngachera jest produkowany dla niej na wyłączność .

- Nie chcę mówić, czy to jest coś specjalnego. Mamy jednak w Niemczech swoją fabrykę i to jest powód, dlaczego tylko my mamy te wiązania - przyznał Andreas Wellinger.