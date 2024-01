Kibice skoków narciarskich nie mogą narzekać na brak emocji. Tegoroczna edycja prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni jest bowiem pełna niespodzianek. Po raz pierwszy od 22 lat szansę na triumf mają Niemcy - po pierwszej części turnieju, warto przypomnieć, liderem klasyfikacji TCS jest bowiem Andreas Wellinger . Nasi zachodni sąsiedzi muszą jednak mieć się na baczności. Na trofeum chrapkę na również Ryoyu Kobayashi , który na półmetku rywalizacji do Niemca traci zaledwie 1,8 punktu.

Jak można było się spodziewać po fatalnym rozpoczęciu sezonu w wykonaniu "Biało-Czerwonych", także podczas Turnieju Czterech Skoczni odgrywają oni raczej drugoplanowe role. Co ciekawe, w tej sytuacji nie są oni sami. Szans na triumf nie ma już również Halvor Egner Granerud, który w ubiegłym roku zdobył Złotego Orła. Norweg, co ciekawe, zarówno w Oberstdorfie, jak i w Garmisch-Partenkirchen nie zdołał awansować do kolejnej serii konkursowej.