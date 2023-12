Skoki narciarskie. Absolutny rekord na Turnieju Czterech Skoczni. Dawid Kubacki początkowo tego nie zauważył

Dzisiaj tego nie zauważyłem, bo starałem się utrzymać koncentrację na tym, co mam do zrobienia i jakoś mi to umknęło. Dopiero po wyhamowaniu i informacjach od dziennikarzy, że mają rekord pod względem liczby osób, które się pojawiły na skoczni, tak się rozglądnąłem i zobaczyłem, że rzeczywiście jest ich sporo. Ale w trakcie samego skoku nie zwróciłem na to uwagi

A wypowiadając się na temat swoich skoków oraz priorytetowych zadań, jakie przed nim stoją, dodał: - Pracowałem głównie nad progiem. To jest to, co nie do końca działa tak, jak trzeba. Chociaż wydaje mi się, że w tym skoku kwalifikacyjnym już było ciut lepiej. Nie trafiłem też może zbyt fajnie z warunkami, no ale tym się nie będę bronił. Jeszcze musimy to oglądnąć i przeanalizować te skoki z dzisiaj. Ale to był ten główny punkt, żeby zacząć odbicie od nogi, a nie od góry.