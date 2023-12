Doszło do tego w połowie marca w 2021 roku w serii próbnej przed konkursem Pucharu Kontynentalnego. Benjamin Oestvold pofrunął wówczas aż 150 m, wykorzystując huraganowy wręcz wiatr pod narty, wiejący z prędkością ponad 4 m/s, za co odjęto mu prawie 47 punktów. Do dziś jest to najdłuższy ustany skok, a tym samym nieoficjalny rekord Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Ten oficjalny ustanowił w 2020 roku japoński skoczek Yukiya Sato, lądując o trzy metry bliżej on Norwega.