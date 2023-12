Nieudane treningi Polaków w Garmisch-Partenkirchen. Zaskoczył tylko jeden z nich

W Garmisch-Partenkirchen odbyły się treningi przed sobotnim kwalifikacjami do drugiego konkursu 72. Turnieju Czterech Skoczni. Niestety, nie były one udane dla Polaków - jeśli któryś z nich może mieć powody do zadowolenia, to tylko Aleksander Zniszczoł, który dwukrotnie był najlepszym z naszych skoczków, zajmując najpierw dwudzieste drugie, a następnie dwudzieste miejsce. Oba treningi wygrał Andreas Wellinger, lider klasyfikacji TCS.