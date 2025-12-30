Turniej Czterech Skoczni trwa w najlepsze. To absolutnie wyjątkowy okres w sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Klimat, jaki mu towarzyszy, jest absolutnie wyjątkowy, a zainteresowanie kibiców jak zawsze dopisuje.

W Oberstdorfie najlepszy okazał się Domen Prevc. Dalsze miejsca na podium zajęli: obrońca Złotego Orła Daniel Tschofenig oraz najlepszy z Niemców Felix Hoffmann. Zdyskwalifikowany został za to Timi Zajc, który pierwotnie był drugi ex aequo z Tschofenigiem.

Najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który zajął 14. miejsce. Kamil Stoch natomiast był 17. Lokaty schodzą tu jednak na dalszy plan w obliczu tego, co dzieje się wokół Stocha.

Zdumiewające zestawienie po Oberstdorfie. Kamil Stoch największym szczęściarzem

Mistrz olimpijski z Soczi i Pjongczangu właśnie żegna się z Turniejem Czterech Skoczni. Występuje na nim po raz ostatni w karierze i robi wszystko, aby móc cieszyć się każdym skokiem.

Tego wieczoru nawet pogoda wybrała go na swojego faworyta. Po zawodach Adrian Lozio z Polskiego Związku Narciarskiego opublikował bardzo ciekawe zestawienie.

Okazało się, że Kamil Stoch w Oberstdorfie... jako jedyny miał odjęte punkty za wiatr. Rekompensata wszystkich innych zawodników była dodatnia, a Polak otrzymał -1,1 punktu. To oznacza, że tylko on trafił na teoretycznie korzystne warunki.

Kamil Stoch trafił na pierwsze miejsce tego zestawienia. Drugi Ilja Miziernych otrzymał +4,3 pkt. To oznacza, że różnica między Polakiem a Kazachem była bardzo duża. Trzecim na liście "szczęściarzy" był Domen Prevc z dodanymi 4,7 pkt.

Wśród największych pechowców znalazł się natomiast Kacper Tomasiak. Młody Polak uplasował się na 5. miejscu tego zestawienia - dodano mu aż 15,7 pkt.

Największym pechowcem w Oberstdorfie był natomiast Halvor Egner Granerud. Norweski mistrz Turnieju Czterech Skoczni z 2023 roku otrzymał rekompensatę o wartości 18,6 pkt. To oznacza, że jego warunki były wyjątkowo trudne.

