Niepokój wśród Niemców, padły słowa o Polakach. To może być zwrot akcji

Turniej Czterech Skoczni. Martin Schmitt pod wrażeniem postępu polskiej kadry

Podopieczni trenera Thomasa Thurnbichlera w komplecie awansowali do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Bischofshofen. Poza Kamilem Stochem przez kwalifikacje przebrnęli także: Piotr Żyła (20. miejsce), Aleksander Zniszczoł (28.), Maciej Kot (30.), Dawid Kubacki (33.) oraz Paweł Wąsek (36.). W postawie polskich skoczków widać, że względem początku sezonu poczyniony został spory krok do przodu. Przyznaje to także legenda niemieckich skoków narciarskich - Martin Schmitt.