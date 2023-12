Niepokój przed startem Turnieju Czterech Skoczni, a tu taka wiadomość. Ogłasza wprost

Uprawianie skoków narciarskich nie jest zbyt przyjemne dla pleców. Ale co zrobić, tak wygląda moja praca. Po okresie przygotowawczym czułem się jak dwudziestolatek, a teraz już mam wrażenie, jakbym miał 40 lat. Przez całą niedzielę starałem się podejść ze spokojem do zawodów i całą energię mogłem włożyć w trzy skoki. Teraz mamy kilka dni przerwy, jestem pewien, że dobrze je zaplanujemy. To musi przejść jak najszybciej, abym był całkowicie spokojny

~ mówił Stefan Kraft, cytowany przez Skjumping.pl, po zwycięskim konkursie