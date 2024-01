Dalekim skokiem w pierwszej serii konkursu w Innsbrucku Piotr Żyła rozochocił kibiców i wlał w ich serca nadzieję na zadowalający rezultat. Niestety, ostatecznie nie tylko nie obronił 4. pozycji, ale spadł o 10 lokat. Po wszystkim bił się w pierś . "Gdybym to w głowie dobrze rozegrał, to nic by mi się nie stało. Stary a głupi. Tyle lat skaczę, a popełniam te same błędy" - mówił.