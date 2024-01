Niemiec stracił prowadzenie w TCS. Były trener wprost. "Potrzebujemy dramatu"

Skoczkowie rozpoczynają rywalizację W Bischofshofen. Przed ostatnim konkursem zaliczanym do 72. Turnieju Czterech Skoczni w klasyfikacji przewodzi Japończyk Ryoyu Kobayashi. Choć 27-latek jest na dobrej drodze do wygrania trzeciego Złotego Orła W swojej karierze, to jednak Niemcy nie tracą nadziei na to, że w rozgrywkach ostatecznie zwycięży Andreas Wellinger. Podobnego zdania jest były szkoleniowiec kadry narodowej Werner Schuster, który wierzy, że 28-latek sięgnie po główną nagrodę w turnieju.