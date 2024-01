Niemcy wciąż nie mogą się pogodzić z "porażką" w TCS. "Gdyby rozgrywano więcej konkursów..."

Wellinger prowadził po dwóch pierwszych konkursach, ale przez słabszy występ w Innsbrucku stracił przewagę. Nie udało mu się już nawet nawiązać rywalizacji z Kobayashim w Bischofshofen - Japończyk zwyczajnie był zbyt mocny. Mimo to zarówno skoczek, jak i sztab szkoleniowy porażki upatrują w warunkach atmosferycznych, a nawet niekorzystnych... zasadach Turnieju Czterech Skoczni.

Wellinger znalazł kilka powodów porażki w TCS

Dziennikarze "BILD"-a cytowali wyjątkowo zirytowanego po ostatnim konkursie TCS Stefana Horngachera. Ironizował on, że zawody powinno się przenieść do Japonii. W ten sposób starał się nawiązać do presji, jaką odczuwać miał ze strony niemieckich kibiców Andreas Wellinger.