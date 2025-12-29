Karl Geiger przez lata należał do ścisłej światowej czołówki skoków narciarskich. Niemiec ma na koncie zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata, triumf w Turnieju Czterech Skoczni oraz medale mistrzostw świata, a jego nazwisko długo było symbolem regularności i wysokiej formy. Doświadczony zawodnik wielokrotnie udowadniał, że potrafi rywalizować z najlepszymi, także na największych imprezach.

Obecny sezon nie rozpoczął się jednak dla Geigera pomyślnie. Już pierwsze starty przyniosły rozczarowanie, a szczególnie bolesny okazał się brak awansu do obu konkursów w Wiśle, gdzie w kwalifikacjach zajął odległe 56. i 54. miejsce. Po tych nieudanych występach 32-latek zdecydował się na krótką przerwę od rywalizacji. Zamiast startów postawił na intensywne treningi, wierząc, że pozwolą one odbudować formę. Na skocznie wrócił dopiero przy okazji Turnieju Czterech Skoczni.

Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra Zniszczoła Polsat Sport

Karl Geiger zaliczył wpadkę w Oberstdorfie. "Mały cud nie nastąpił"

Powrót do rywalizacji okazał się jednak wyjątkowo bolesny. Kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie, otwierającego prestiżowy cykl, kompletnie mu nie wyszły. Skok na odległość 106,5 metra dał Geigerowi dopiero 53. miejsce, co oznaczało brak awansu do konkursu głównego. Po raz pierwszy od 2013 roku odpadł na swojej domowej Schattenbergschanze, co tylko spotęgowało rozczarowanie.

Sam zawodnik nie ukrywał frustracji. "To była kompletna katastrofa, naprawdę mnie to wkurza. Nie wiem, co się teraz wydarzy. Dam z siebie wszystko jeszcze raz w Garmisch-Partenkirchen. Czasami trzeba po prostu przez to przebrnąć" - przyznał szczerze, cytowany przez Eurosport.

Eksperci również byli wstrząśnięci. "To dla niego ogromny cios. (...) To pokazuje całą brutalność skoków narciarskich: człowiek, który już wygrał te zawody, walczy ze wszystkich sił, żeby znaleźć się w pierwszej 50-tce" - przyznał na antenie Eurosportu były trener reprezentacji Niemiec Werner Schuster. Martin Schmitt zauważył natomiast, że "wyczekiwany mały cud nie nastąpił", a Turniej Czterech Skoczni mógł przyjść dla Geigera zbyt wcześnie. Zdaniem ekspertów jego skok nie jest jeszcze wystarczająco stabilny w trudnych warunkach, choć wciąż pozostaje nadzieja na poprawę w kolejnych konkursach.

Karl Geiger HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance AFP

Karl Geiger AFP

Karl Geiger AFP CHRISTOF STACHE/CS AFP