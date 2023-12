Niemcy bezlitośni dla polskich skoczków. Wiele uszczypliwych komentarzy

Wiele wskazuje na to, że w tym sezonie po raz pierwszy od bardzo dawna Polacy w Turnieju Czterech Skoczni odgrywać będą raczej role drugoplanowe. Nie zanosi się bowiem na to, aby którykolwiek z "Biało-Czerwonych" miał w najbliższym czasie stanąć na podium i włączyć się do walki o Złotego Orła. Na temat "kryzysu" polskich skoczków mocno rozpisują się niemieckie media, które po czwartkowych kwalifikacjach wymownie skomentowały występ podopiecznych Thomasa Thurnbichlera.